26.54 / 26.77 29.75 / 30.25
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

В США начали испытания «коктейля антител», который может лечить и предотвращать заболевание COVID-19

9:58 12 июня 2020
Ученые в лаборатории

В США, после экспериментов в скандинавских странах с переливанием донорской крови, начались испытания первого «коктейля антител», который может быть способен не только лечить, но и служить средством профилактики заболеванием коронавируса. Препарат, как сообщает CNN, разработала американская фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals Inc.

Испытания пройдут на четырех категориях людей: тех, кто был госпитализирован, тех, кто имеет симптомы болезни, но в больницу не обращались, здоровых людях с высоким риском заражения, а также здоровых людях, которые имели тесный контакт с больными COVID-19.

Этот препарат — не вакцина и не дает постоянной защиты от болезни. Однако он может быть создан и распространен быстрее, чем вакцина от COVID-19. В случае успеха, Regeneron надеется наладить продажу «коктейля» уже осенью.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что первая вакцина против COVID-19 прошла испытание на людях.

57

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Родители умершей девочки

Няня примотала подушку к лицу девочки и та умерла: подробности жуткой трагедии в нелегальном детсаду Запорожья

омелян

Омелян назвал причину обысков у него дома

Джессика Малруни

Лучшую подругу Меган Маркл уволили за расизм (фото)

Путин уходит

Есть признаки того, что Россия хочет закончить войну на Донбассе: в Украине сделали громкое заявление

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер