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В США начали испытания «коктейля антител», который может лечить и предотвращать заболевание COVID-19
В США, после экспериментов в скандинавских странах с переливанием донорской крови, начались испытания первого «коктейля антител», который может быть способен не только лечить, но и служить средством профилактики заболеванием коронавируса. Препарат, как сообщает CNN, разработала американская фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Испытания пройдут на четырех категориях людей: тех, кто был госпитализирован, тех, кто имеет симптомы болезни, но в больницу не обращались, здоровых людях с высоким риском заражения, а также здоровых людях, которые имели тесный контакт с больными COVID-19.
Этот препарат — не вакцина и не дает постоянной защиты от болезни. Однако он может быть создан и распространен быстрее, чем вакцина от COVID-19. В случае успеха, Regeneron надеется наладить продажу «коктейля» уже осенью.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что первая вакцина против COVID-19 прошла испытание на людях.
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