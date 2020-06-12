Зеленский поручил «быстро разобраться» с ростом числа заболевших коронавирусом в Украине

Украина

Президент Владимир Зеленский, супруга которого заявила о положительном тесте на коронавирус, поручил правительству Украины срочно установить причины роста заболеваемости в стране. По его словам на селекторном совещании 12 июня, только после такого анализа можно будет принимать решение об ужесточении карантина.

Глава государства предположил, что рост заболеваемости может быть следствием увеличения количества тестирований — в настоящее время проводится около 20 тыс. ПЦР- и ИФА-тестов в сутки.

«Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина», — сказал глава государства.

Тем не менее министр здравоохранения Максим Степанов констатировал также рост количества обращений с пневмонией, а также рассеянность очагов выявления новых больных коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 июня в Украине были подтверждены 29 753 случая заболевания COVID-19, из которых 870 — закончились летально.

Фото УП

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