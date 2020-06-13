Украина

В Украине изменят пенсионный возраст для женщин: кого это коснется

В Украине в апреле 2021-го года, как и было обещано Кабмином, повысят пенсионный возраст для женщин, а с января следующего года ужесточат требования по стажу с 27 до 29 лет.

Об этом пишет «Обозреватель».

Так, в 2021-м повысят пенсионный возраст для женщин — с 59,5 до 60 лет. Это станет последним этапом пересмотра возраста выхода на заслуженный отдых, в результате которого женщины и мужчины сравняются в своих правах.

Повышение произойдет в апреле. В результате часть украинцев успеет получить законную выплату, другим придется ждать дня рождения. Стоит отметить, что поэтапное повышение началось еще в 2011-м.

Еще одна группа тех, кому придется дольше работать, — те, кто не выполнили требования по стажу. В Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. В 2021-м это 28 официально отработанных лет, а в 2022-м — уже 29 лет. В 2028-м граница увеличится до 35. Что это означает? К примеру, если вам сейчас 40 лет, у вас уже должно быть минимум 15 лет стажа.





Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:

в 2020-м — от 27 лет стажа;

в 2021-м — от 28 лет стажа;

в 2022-м — от 29 лет стажа;

в 2023-м — от 30 лет стажа;

в 2024-м — от 31 года стажа;

в 2025-м — от 32 лет стажа;

в 2026-м — от 33 лет стажа;

в 2027-м — от 34 лет стажа;

в 2028-м — от 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года:

в 2020-м — от 17 до 27 лет стажа;

в 2021-м — от 18 до 28 лет стажа;

в 2022-м — от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м — от 20 до 30 лет стажа;

в 2024-м — от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м — от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м — от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м — от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м — от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

в 2020-м — до 17 лет стажа;

в 2021-м — до 18 лет стажа;

в 2022-м — до 19 лет стажа;

в 2023-м — до 20 лет стажа;

в 2024-м — до 21 года стажа;

в 2025-м — до 22 лет стажа;

в 2026-м — до 23 лет стажа;

в 2027-м — до 24 лет стажа;

в 2028-м — до 25 лет стажа.

При этом, отмечает автор статьи, есть три «двери». Первая — вовсе остаться без пенсии. Такое будущее грозит тем, кто официально не имеет и 15 лет стажа. Вторая — выйти на пенсию в 63 года. Сейчас для этого нужно от 17 до 27 лет стажа, а в 2028-м (последний этап повышения требования) — от 25 до 35 лет.

Напомним, что украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с первого июля украинцам пересчитают главный социальный стандарт — прожиточный минимум (ПМ). Несмотря на заявления представителей партии «Слуга народа» о том, что он повысится в два раза, на самом деле прибавка в некоторых случаях составит всего лишь 74 грн.

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