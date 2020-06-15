Коронавирус проникает в организм через слизистую носа: ученые выяснили механизм заражения

Наука и технологии

Пандемия COVID-19 продолжается. Число инфицированных новым коронавирусом в мире вплотную приблизилось к 8 миллионам человек. Вирус и не думает снижать свою активность и агрессивность. Китай предупреждает о серьезной угрозе второй волны. С каждым днем ученые узнают о коронавирусе что-то новое. Один из наиболее актуальных вопросов: как данный вирус проникает в организм человека? Ответ на него позволит защищаться от заражения более эффективно. Этой проблеме посвящена статья, опубликованная 12 июня в немецком издании Frankfurter Rundschau. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод этого важного материала.

«Не только вирусам, вызывающим простуду, нравится слизистая носа. Оказывается, новый коронавирус предпочитает использовать ее, чтобы проникнуть в организм и распространиться в нем. Это выяснили американские исследователи из Северной Каролины. Их выводы опубликованы в научном журнале Cell.

В начале пандемии многие ученые исходили из того, что сначала коронавирус поражает ткань глотки и затем в ходе болезни попадает в нижние дыхательные пути. Такое предположение, казалось, соответствовало тому факту, что сначала насморк считался скорее редким симптомом при COVID-19, а в целом сразу после заражения первым симптомом были боли в горле.

Однако теперь ученые пришли к выводу, что вирус следует другим путем. По их мнению, он сначала поражает клетки носовой полости и оттуда с физиологическими жидкостями попадает в глубокие отделы легких. Через нос коронавирус также может мигрировать в мозг, который, по имеющимся на сегодня данным, также может быть поражен в результате заражения.

Чтобы изучить путь вируса, исследователи реконструировали в лаборатории на основе имеющихся генетических данных о новом коронавирусе искусственного двойника, который светится зеленым цветом при флуоресценции. С помощью высокочувствительного метода они также изучили различные типы клеток в слизистой оболочке носа, глотки и бронхов, чтобы установить содержание в них рецепторов ACE2. Этот рецептор имеет решающее значение для COVID-19, потому что вирус цепляется к нему, чтобы попасть внутрь клетки. Ученые установили, что концентрация рецепторов ACE2 снижалась в направлении от верхних дыхательных путей к нижним. Это означает, что в клетках слизистой носа их было больше, чем в клетках глотки и бронхов.

Одновременно с этим исследователи выяснили, что вирус обладает большей способностью заражать верхние дыхательные пути. Это доказывают результаты экспериментов, показавшие, что тяжелее всего заражаются так называемые реснички — органеллы. Это тонкие волосковидные структуры на поверхности клеток, выполняющие важные задачи в их перемещении и получении сигналов. В нижних дыхательных путях, например, их деятельность позволяет удалять слизь.

Во второй части исследования ученые тестировали, как ведут себя антитела, обнаруженные в крови пациентов после заболевания SARS и MERS, при встрече с новым коронавирусом. Удалось выяснить, что данные антитела в незначительной степени могли сдерживать размножение нового коронавируса. Это может свидетельствовать о том, что люди, переболевшие SARS или MERS, обладают частичным иммунитетом в отношении COVID-19, что способствует более легкому течению болезни у них. Ученые также считают возможным, что таким частичным иммунитетом могут обладать люди, переболевшие одним из распространенных простудных заболеваний, вызываемых другими коронавирусами.

Инфекционист Бернд Зальцбергер из университетской клиники в Регенсбурге, президент Немецкого общества инфекционных заболеваний, не принимал участие в этом исследовании, однако назвал методы американских коллег «новыми и элегантными». «Мы можем утверждать теперь, что сперва заражается слизистая носа, а потом легкие, куда вирус, скорее всего, попадает вместе со слизью», — считает немецкий специалист.

Впрочем, данные результаты не позволяют сделать вывод о том, что другой путь — прямое заражение легких — не встречается. Однако теперь он кажется «менее вероятным», полагает Зальцбергер. Если исходить из того, что сначала вирус поражает слизистую носа или лишь затем легкие, это время можно использовать, чтобы с помощью терапии предотвратить развитие легочной инфекции, уверен инфекционист".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Pamela Dörhöfer/ Frankfurter Rundschau)

Тем временем ученые выяснили, что не каждый контакт с зараженным COVID-19 человеком заканчивается инфекцией и назвали самые опасные ситуации.



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