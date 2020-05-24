Мир

Идет уже третий месяц пандемии COVID-19, число инфицированных в мире перевалило за 5,4 миллиона человека, а до сих пор нет четкого и ясного понимания того, как новый коронавирус передается от человека человеку. А ведь ответ на этот вопрос крайне важен сегодня, когда правительства разных стран разрабатывают и утверждают поэтапные планы выхода из карантина. Открывать или нет школы, музеи, спортзалы, стадионы? Разрешать работу парикмахерских, кафе и ресторанов? Возобновлять или нет работу общественного транспорта? Мы видим, что единого рецепта ока нет. В каждой отдельно взятой стране ее правительство действует на свой страх и риск. Это порождает непонимание, а значит, недовольство в обществе, что в нынешней ситуации весьма опасно. Ученые во всем мире тщательно анализируют имеющуюся у них информацию по распространению пандемии. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал 19 мая статью, в которой приводится мнение вирусолога Муге Чевик из британского Университета Сент-Эндрюс. Она провела исследование, основываясь на данных о заражениях коронавирусом, собранных до 4 мая. Ее выводы весьма показательны и интересны, поэтому «ФАКТЫ» подготовили полный перевод этой статьи.

Почти каждый инфицированный имел контакт с носителем в закрытом помещении

«Далеко не каждый контакт с человеком, инфицированным коронавирусом, заканчивается заражением. Исследовательница обобщила ситуации, в которых нужно быть особенно осторожным.

Зараженный коронавирусом человек, не пользуясь средствами защиты, заражает в среднем два-три человека. Эти цифры многие люди запомнили на начальном этапе пандемии. Тем не менее средние значения часто легко приводят к неправильному пониманию ситуации. В повседневной жизни в различных случаях они могут быть значительно ниже или выше.

Риск передать новый вирус или заразиться самому различается в зависимости от ситуации. Решающим фактором является инфицирующая доза, или количество вирусов, с которым контактирует человек. Ученые только начинают понимать, при каких обстоятельствах и в каких ситуациях следует соблюдать особую осторожность. В этом им помогают исследования, в которых прослеживается контакт зараженного человека с другими людьми, скольких человек он инфицировал. Согласно этим исследованиям, длительные близкие контакты с зараженными, а также встречи с ними в закрытых помещениях представляют наивысший риск заражения.

В начале мая вирусолог Муге Чевик из Университета Сент-Эндрюс в Великобритании обобщила исследования по данному вопросу, проведенные и опубликованные ее коллегами до 4 мая. Она подчеркивает, что ее выводы могут измениться или корректироваться в зависимости от накопления новых данных. Однако она считает, как пишет агентство Bloomberg, что главные тенденции очевидны уже сейчас.

Например, в исследовании, проведенном в Китае, ученые изучили 2 147 случаев тесного контакта 157 зараженных коронавирусом с другими людьми. В общей сложности заразились 6% людей, контактировавших с зараженными.

Однако у тех, кто поддерживал дружбу с инфицированными или жил совместно с ними, риск заражения был гораздо выше и в среднем составил от 18% до 22%. В среднем заражался примерно один член семьи из пяти.

Изучая места, где чаще всего происходила передача вируса, китайские ученые сделали следующие выводы: домохозяйства — 13%, транспорт — 11%, совместное употребление пищи — 7%.

В другом таком же исследовании, проведенном в Китае, выявлены сотни случаев заражения в домохозяйствах и транспорте. Это наиболее распространенные места, где происходит заражение. Почти каждый инфицированный имел контакт с носителем в закрытом помещении.

Еще два исследования в Азии дали такие же результаты. Согласно им, риск заразиться от носителя вируса в домохозяйстве составляет в среднем 16−17%.

Риск заражения в вашем собственном доме

Однако различия наблюдаются и внутри семьи — в зависимости от того, насколько тесно общаются друг с другом ее члены. Так, в одном из исследований говорится, что заражались в среднем 3 из 10 супругов (28%), если один из них был носителем вируса. То есть риск заразиться от своего партнера значительно выше, чем от других членов семьи в целом.

Если люди проводят много времени друг с другом или находятся в одном транспорте, это облегчает распространение вируса, поясняет Чевик. С другой стороны, кратковременный визит на рынок или случайная встреча с зараженным, например, когда он проходит или пробегает мимо, несут низкий риск заражения, по всей видимости. Ношение маски во время продолжительного пребывания в замкнутом пространстве, допустим в общественном транспорте, может уменьшить риск заражения.

Большинство инфицированных передавали новый коронавирус менее чем двум-трем людям, однако меньшинство зараженных передавало вирус значительно большему числу людей в ситуациях так называемого суперраспространения. Их можно избежать с помощью социального дистанцирования.

Таких примеров было несколько, скажем, в Германии. Так, бармен на курорте Ишгль в Австрии, сам не зная того, заразил десятки отдыхающих во время многолюдной вечеринки, а они, в свою очередь, привезли после этого вирус в свои страны, включая Германию.

В муниципалитете Гангельт, земля Северный Рейн-Вестфалия, около 15% населения заразилась после местного карнавала.

Есть основания считать, что футбольные матчи со зрителями стали одним из очагов широкого распространения вируса по Европе. Еще один очаг — домохозяйства, в которых проживают работники скотобоен.

В США ученые сообщили о носителе, который предположительно заразил 15 человек во время трехчасовых похорон и двухчасового совместного обеда в семейном кругу. Также в Бостоне в приюте для бездомных 36% из 408 находившихся там людей заразились вирусом после двухдневного пребывания с одним зараженным.

Коронавирус попадает в воздух не только при чихании и кашле, но и при дыхании или разговоре

Все эти ситуации объединяет одно: речь всегда идет о совместном нахождении многих людей в ограниченном пространстве. Это перекликается с новыми исследованиями, согласно которым мелкие взвешенные частицы в воздухе, так называемые аэрозоли, могут играть важную роль в передаче вируса. Они попадают в воздух не только при чихании и кашле, но и при дыхании или разговоре. Если инфицированный находится в закрытом помещении без циркуляции воздуха, он распространяет частицы, содержащие вирус, которые аккумулируются и в итоге достигают достаточной для заражения других концентрации. Соблюдение дистанции в таких случаях дает недостаточно защиты. Однако ношение масок, прикрывающих нос и рот, уменьшает количество частиц, попадающих в воздух.

Об этом свидетельствует и вспышка заболевания в фитнес-центрах в Южной Корее. После мастер-класса с несколькими зараженными тренерами она затронула сразу 12 таких центров. Из 200 учеников заразились около 26%, но решающую роль сыграло количество людей в помещении, а также его размер и интенсивность тренировок.

Так, на занятиях, в которых принимало участие менее пяти человек, заражений не было. Исследователи также сравнили одинаковые по продолжительности занятия, которые проводили два зараженных тренера в одном и том же помещении — один тренер давал урок по активному сольному танцу под латиноамериканскую музыку (предположительно наподобие зумбы), другой преподавал йогу и пилатес. В случае с танцами заразились 60% контактировавших людей. В случае йогой и пилатесом не было ни одного заражения.

«Мы предполагаем, что низкая интенсивность занятий йогой и пилатесом не обладает таким же эффектом передачи вируса, как интенсивные танцевальные занятия», — заявили исследователи. Очевидно, что это предварительные выводы, которые нуждаются в тщательном изучении.

Больной коронавирусом наиболее заразен в день появления первых симптомов

Исследования, в которых изучаются контакты людей, также показывают, что наибольший риск заражения приходится на день, когда проявляются первые симптомы Covid-19. Каждый, кто при возникновении симптомов находится в группе людей, с большой вероятностью заразит одного или нескольких человек. Затем риск передачи вируса стремительно снижается. В Тайване исследовали более 100 случаев заражения и убедились, что спустя пять дней после появления симптомов, никто из инфицированных больше не заразил ни одного человека. Пока нельзя сказать с уверенностью, как на это могли повлиять изменения в поведении носителей вируса.

Также, подчеркивает Чевик, все еще не ясна роль бессимптомных носителей вируса в его распространении. В принципе, считает она, люди с очевидными симптомами могут активнее заражать других, чем те, у кого симптомы не столь заметны или их нет вовсе.

«Избегайте тесного, продолжительного контакта с людьми в помещениях и в общественном транспорте», — написала Чевик свой вывод в Twitter. В дополнение к сказанному она считает, что в долгосрочной перспективе борьбы с новым коронавирусом необходимо разработать улучшенные концепции вентиляции помещений, в которых живут или работают люди.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Julia Merlot, Der Spiegel)



Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с исследователем Франсуа Баллу, который рассказал о том, как все-таки появился коронавирус и почему он так быстро распространился по планете.

Фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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