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"Евровидение-2021": организаторы назвали дату и место проведения

17:18 15 июня 2020
Евровидение логотип

Конкурс «Евровидение-2021», который в этом году прошел в особом формате онлайн и был перенесен на следующий год из-за эпидемии коронавируса, состоится в Нидерландах. Организаторы официально подтвердили, что участников и поклонников международного телевизионного песенного конкурса, как и планировалось, будет принимать Роттердам.

Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, а 22 мая во время грандфинала назовут победителя. За престижный хрустальный микрофон будет бороться и украинская группа GO_A, выигравшая национальный отбор с песней «Соловей». У музыкантов есть время для создания новой композиции и номера, чтобы попасть в финал и занять достойное место. Изначально букмекеры не радовали GO_A оптимистичными прогнозами.

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