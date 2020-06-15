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Испанская телерадиокомпания «отдала» Крым России
Испанская телерадиокорпорация RTVE представила инфографику по распространению COVID-19 в различных странах. На ней Крым обозначен как часть РФ. На манипуляциях с изображением полуострова «поймали» также исполком СНГ, который находится в Минске.
Как сообщают Крым. Реалии, если на инфографике испанской телерадиокорпорации навести курсор на Крым, то он отмечается цветом, которым обозначена территория России. при этом Украина указана без оккупированного полуострова.
Украинская сторона пока не отреагировала на такую карту. Отсутствуют комментарии Министерства иностранных дел Украины и посольства в Испании.
По информации читателей издания, в телекорпорацию уже были отправлены запросы с просьбой разъяснить причину публикации такой инфографики, однако ответа пока нет.
Ранее с инфографикой оскандалилась французская газета Le Monde, которая затем была вынуждена «вернуть» Крым Украине.39
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