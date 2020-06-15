В "Дизель Шоу" резко ответили "Кварталу" на попытку оправдаться за плагиат

Гламур

В «Квартале» отреагировали на обвинение «Дизель Шоу» в плагиате. Свой комментарий с оправданием оставил руководитель авторской группы Студии «Квартал 95» Артем Гагарин. Он подчеркнул, что шутку про букву Z не заимствовали у «Дизелей», а вдохновились книгой 2013 года, где обыгрывался подобный диалог.

«Не накручивайте себя, эту шутку мы украли не у вас, а прочитали в книге за 2013-й год. Просто не подумали, что вы тоже книги читаете. Хотя в целом вы правы, шутку можно придумать один раз, а украсть несколько… вот только в этом случае мы — вторые», — написал Гагарин.

Авторы «Дизелей» не оставили ответ без внимания. Они подчеркнули, что тест номера «Квартала» и книги не совпадает, а вот с их номером 2015 года совпадает один в один, даже репликами.

«Возможно вашему шоу помешало отсутствие зрителей в зале, они бы вам сказали, что показываете чужое», — пишут «Дизели».

Справедливости ради приводим для сравнения фрагмент книги и номера сразившихся в споре команд.

Напомним, «Квартал» неоднократно ставился объектом критики из-за своих шуток. Особо юмористам досталось за сравнение Украины с «актрисой из немецких фильмов». Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что ему не стыдно за шутки, которые он озвучивал со сцены.

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