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Украина

Зеленский назначил первого зама секретаря СНБО: что известно о Руслане Демченко

15:58 16 июня 2020
Руслан Демченко

Руслана Демченко назначили первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). До этого он был советником президента Зеленского.

О назначении Демченко говорится в указе № 228/2020 от 16 июня, который опубликован на сайте президента Украины.

Ранее Демченко занимался «минским процессом» и освобождением заложников, которых удерживает Россия.

Как сообщает ZN.UA, именно по настоянию Ермака и Демченко, Украина при обменах передает российской стороне осужденных за терроризм и госизмену, а взамен получает как заложников оккупационных властей, так и людей, совершивших уголовные преступления и воевавших на стороне пророссийских боевиков.

При президенте Януковиче Демченко был первым замом министра иностранных дел Украины. Он курировал российское направление и занимался подготовкой харьковских соглашений. А при президенте Порошенко Демченко был его советником и работал над документами «первого Минска».

Ранее сообщалось, что Зеленский доверил высокую должность пресс-секретарю «Квартала».

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