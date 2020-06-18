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"И вечный бой": суд снова "запретил" называть проспект в Харькове именем Жукова
Харьковский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение городского совета от 26 февраля 2020 года о «возвращении» проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
По информации Интерфакса-Украина, с иском в суд обращалась областная организация партии ВО «Свобода».
Как сообщали «ФАКТЫ», в начале июня 2019 года в Харькове повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший в районе Дворца спорта, а уже 19 июня 2019 года Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова. По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, он вынес вопрос на голосование с учетом полученной петиции от горожан.
И хотя в сентябре 2019 года суд признал незаконным переименование проспекта, а Институт национальной памяти назвал его противоречащим закону о декоммунизации, в конце февраля 2020 года депутаты городского совета 52 голосами снова приняли решение вернуть проспекту имя советского маршала.
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