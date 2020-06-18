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Мир

На путинских военных испытали вакцину от COVID-19: появились первые результаты

13:59 18 июня 2020
вакцина

В России, где подтвердили более полмиллиона заразившихся коронавирусом, начали испытывать на людях вакцину против COVID-19. Подопытными стали российские военные.

Клинические испытания проводятся на базе военного госпиталя в Москве. 18 участникам тестирования ввели внутримышечно компоненты вакцины. Об эффективности препарата речь пока не идет — состав проверяют лишь на побочные эффекты. Врачи утверждают, что жалоб от пациентов не получали.

Вторую группу добровольцев протестируют через несколько дней. Всего к экспериментам привлечены 76 человек.

Напомним, разработка вакцины против коронавируса ведется учеными Германии, США, Китая. В Пекине уже протестировали свою разработку на 108 добровольцах. В США заявили, что потенциально смогут вывести на рынок 2 миллиона доз вакцины — сразу, как только проверят ее на эффективность и безопасность.

Ученые надеются, что в преодолении пандемии коронавируса помогут не только вакцины. В США фармкорпорация начала испытания первого «коктейля антител». Он может быть полезен не только для лечения, но и для профилактики болезни.

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