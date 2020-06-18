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На путинских военных испытали вакцину от COVID-19: появились первые результаты
В России, где подтвердили более полмиллиона заразившихся коронавирусом, начали испытывать на людях вакцину против COVID-19. Подопытными стали российские военные.
Клинические испытания проводятся на базе военного госпиталя в Москве. 18 участникам тестирования ввели внутримышечно компоненты вакцины. Об эффективности препарата речь пока не идет — состав проверяют лишь на побочные эффекты. Врачи утверждают, что жалоб от пациентов не получали.
Вторую группу добровольцев протестируют через несколько дней. Всего к экспериментам привлечены 76 человек.
Напомним, разработка вакцины против коронавируса ведется учеными Германии, США, Китая. В Пекине уже протестировали свою разработку на 108 добровольцах. В США заявили, что потенциально смогут вывести на рынок 2 миллиона доз вакцины — сразу, как только проверят ее на эффективность и безопасность.
Ученые надеются, что в преодолении пандемии коронавируса помогут не только вакцины. В США фармкорпорация начала испытания первого «коктейля антител». Он может быть полезен не только для лечения, но и для профилактики болезни.431
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».