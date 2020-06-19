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Считавшиеся утраченными сокровища из Софийского и Успенского соборов Киева нашлись в Москве (фото)
Археолог из Национального заповедника «София Киевская» кандидат исторических наук Тимур Бобровский исследовал электронный каталог фондов Государственного исторического музея Российской Федерации (Москва) и всего лишь за два дня работы обнаружил в нем 57 старинных предметов из драгоценных металлов из ризниц старейших храмов Киева — Софийского и Успенского соборов. В основном это сокровища, созданные
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— Несколько лет назад я готовил монографию о ценностях Софийского собора, — рассказал «ФАКТАМ» Тимур Бобровский. — В частности, попытался разобраться, куда исчезли вещи ризницы, считавшиеся бесследно утраченными. Но их следов тогда обнаружить не удалось. Теперь я их нашел. Началось с того, что коллега из Киева Дмитрий Вортман переслал мне ссылку на сайт Государственного исторического музея Российской Федерации. Оказалось, там разместили каталог фондов этого музея с оцифрованными снимками экспонатов (когда несколько лет назад я готовил монографию, этого каталога еще не было).
Зная, что в 1930—1940 годы многие украинские реликвии с помощью всяческих ухищрений присвоены российскими музеями, я углубленно стал изучать фонды исторического музея в Москве. В результате за пару дней нашел 57 вещей из ризниц Софийского и Успенского соборов. Как я работал? Взял каталог «Втраченi скарби лаврського музею», составленный историком Григорием Полюшко и изданный в 2001 году. В этой работе помещены сделанные в 1930-е годы черно-белые фотографии исчезнувших реликвий. Сверяя эти снимки с цветными фото российского электронного каталога, я и обнаружил пропажи.
Поскольку я археолог и со стартом полевого сезона не могу много времени уделять работе за компьютером и должен заниматься раскопками, предлагаю коллегам-историкам углубиться в электронный каталог фондов исторического музея в Москве. В нем информация о примерно 900 тысячах предметах старины. Есть шансы найти многое другое, вывезенное из Украины.
— Как конкретно реликвии из ризниц Софийского и Успенского соборов выводились в Россию?
— Вначале советские власти создали в Киево-Печерской лавре Всеукраинский музейный городок, в который свозили ценности со всей республики. Так вещи из ризницы Софийского собора попали в лавру. Из лавры многие предметы старины из драгоценных металлов забирал себе Госхран СССР под предлогом того, что у него более надежные хранилища. В начале 1940-х сокровища попали в Госбанк. Оттуда их стали передавать в музеи Москвы и Ленинграда. В начале 2000-х Григорию Полюшко удалось установить, что 11 из 119 предметов, описанных им в каталоге «Втраченi скарби лаврського музею» оказались в Государственном историческом музее РФ. Полюшко попытался выяснить, как именно данные вещи очутились этом музее, и получил оттуда ответ: ««…существующая в Государственном историческом музее учетная документация не содержит информации про поступление экспонатов из Киево-Печерской лавры». Полюшко считал, что в этом музее оказалось еще несколько десятков реликвий из Киева. Но, как я теперь выяснил, их гораздо больше. Повторюсь, 57 найденных мной предметов — это не окончательная цифра. Среди них есть подаренные гетманом Иваном Мазепой, подарки российских царей митрополитам Киевским. Не исключено, что дальнейший поиск выявит другие исчезнувшие киевские ценности.
— Есть шанс их вернуть?
— В принципе, да. Этим должно заняться соответствующее подразделение Министерства культуры Украины. В начале 2000-х даже был прецедент, когда Россия вернула Украине несколько плит с фресками из Михайловского Златоверхого собора (взорван сталинским режимом в 1930- годы и воссоздан после провозглашения независимости Украины). Впрочем, самая ценная реликвия Михайловского Златоверхого — мозаика с изображением святого великомученика Дмитрия Солунского — до сих пор остается в Третьяковской галерее в Москве.
Ранее известный документалист Аким Галимов, создавший цикл фильмов «Україна. Повернення своєї історії», рассказал как и когда украинские сокровища были вывезены в Москву.
Фото со страницы Тимура Бобровского в Facebook
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