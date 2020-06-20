Мир

Ефремова проверили на вменяемость: что решили врачи

Актера Михаила Ефремова, который несколько дней назад совершил смертельное ДТП в центре Москвы, специалисты признали вменяемым.

Освидетельствование проходило в рамках расследования уголовного дела об аварии, в которой погиб человек.

Судебно-психиатрическую экспертизу провели в одной из больниц Москвы. В состав комиссии входили психолог, психиатр и невролог.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, в ходе осмотра актер был вежлив, вел себя корректно, но находился в депрессивном состоянии.

Ефремов признал, что употреблял наркотические вещества и рассказал врачам о регулярных загулах с употреблением спиртного. Также Ефремов заявил, что практически ничего не помнит, что произошло в тот злополучный вечер.

Напомним, что в ДТП, которое устроил Ефремов, пострадал водитель службы доставки Сергей Захаров. Он умер в больнице от потери крови. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит 12 лет колонии.

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