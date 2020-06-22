"Черный Гитлер": журнал в Чехии изобразил фюрера в "афро-стиле"

Общество и люди

На фоне «безумных» слухов в событиях в США чешский еженедельник «Рефлекс» решил выйти с провокационной обложкой, разместив на ней Гитлера в образе афроамериканца.

Картинку подписали: «Встанем на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение?».

Почти сразу же аккаунт главного редактора издания заблокировали в Facebook, пишет сайт 360tv.

На сайте журнала его редактор лично рассказал, зачем поместил коллаж на обложку. «Я просто против всемирного антирасистского скандала, который спровоцировала смерть „нежного гиганта“ Флойда — человека, который, в дополнение к другому красочному криминальному прошлому, сидел пять лет за вооруженное нападение на женщину на поздних сроках беременности. Я обеспокоен общим лицемерием и притворством борьбы с расизмом», — заявил Марек Стониш.

Главред «Рефлекса» говорит о последней судимости Джорджа Флойда — во время вооруженного ограбления он приставил пистолет к животу женщины, но нет ни одного подтверждения того, что она была беременна. По соцсетям же разошлась фейковая фотография с пострадавшей.

В том же номере журнала были опубликованы три статьи, в которых обсуждается волна демонстраций в США, война с памятниками и причины беспорядков в Миннеаполисе. Сам главный редактор рассказал, что люди, которые выходят на улицы Парижа на антирасистские демонстрации, кричат «грязные евреи».

При этом с идеями текстов в Сети никто не спорит. Внимание привлекла лишь яркая обложка. «Потому что они не читают „Рефлекс“ и никогда не будут читать. Они увидели обложку в социальных сетях, в интернете или в газетном киоске», — пояснил Стониш.

Бан от Facebook он сравнил с коммунистической цезурой.

Редактор рассказал, что у них в Европе еще есть свобода. Под этим он подразумевает свой журнал. «Мы все еще свободны» — заявил Стониш.

В интернете все отреагировали по-разному. Так, чешская активистка Аполена Рыхликова оказалась в числе тех, кто обложку не понял. На своей странице в Facebook она рассказала случай, когда в статье «Рефлекса» ее цитату якобы выдернули из контекста. Девушка заявила, что издание дезинформирующее и расистское.

В Twitter же многие поддержали идею с Гитлером в образе афроамериканца. «Когда разъяренная толпа просит расформировать полицию, чтобы самой делать ее работу, это напоминает мне о начале Национал-социалистической немецкой рабочей партии», — написал один из них.

Многие пользователи в СНГ, в свою очередь, возмутились бану главного редактора в Fасеbооk и вовсе заявили, что с удовольствием бы почитали статью к этой обложке. «И да, где Шарли?» — спросил один из пользователей, напомнив о молчании французского литературно-художественного еженедельного журнала политической сатиры «Шарли Эбдо».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в пользу семьи убитого полицейским Джорджа Флойда американцы собрали более 15 миллионов долларов. А его шестилетняя дочь получила роскошный подарок от знаменитой певицы Барбры Стрейзанд, став акционером компании Disney.

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