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Михаила Ефремова после смертельного ДТП вырежут из фильмов, в которых он снимался

12:36 22 июня 2020
Михаил Ефремов

После смертельного ДТП карьера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом, явно пойдет под откос. Пока продюсеры готовых проектов с оскандалившимся актером не делают громких заявлений и не собираются снимать с проката фильмы с ним. В этом году ожидаются две премьеры с Ефремовым — спортивно-фантастический экшн «Вратарь галактики» и фэнтези «Конек-горбунок».

Незадолго до коронавируса начались съемки нового сериала «Вампиры средней полосы», в котором Ефремов сыграл главную роль. Однако создатели проекта вырежут отснятые сцены, а главного героя заменят на другого. Возможно, роль достанется Юрию Стоянову, которому изначально ее и предлагали.

«Жду, пока мы начнем переснимать „Вампиров средней полосы“. Продюсерами было принято решение, что работу мы доделаем, но без Михаила Олеговича. Утвердят другого артиста. Но надо дождаться холодного времени года — без зелени. Тогда и начнем снимать натуру», — рассказал актер Дмитрий Лысенков.

В театре «Современник», где служил Ефремов, довольно сдержанно высказались о ситуации с Ефремовым и призвали не «клеймить» актера. Скорее всего, в спектакли с ним введут других актеров.

Напомним, 8 июня пьяный Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и совершил ДТП, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров. Актер признал свою вину и попросил прощения у семьи погибшего. Однако родственники Захарова извинения не приняли, от какой-либо помощи отказались. Адвокат семьи считает, что Ефремов может избежать реального наказания. Врачи считают актера вменяемым.

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Михаила Ефремова после смертельного ДТП вырежут из фильмов, в которых он снимался

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