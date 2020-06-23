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Где в Киеве с 23 по 28 июня пройдут летние продуктовые ярмарки (адреса)

В Киеве с 23 по 28 июня запланированы сезонные продуктовые ярмарки. Столичные власти еще раз напоминают: продолжают действовать противоэпидемические мероприятия и ограничения, которых следует придерживаться. Нарушение условий карантина чревато штрафами, нижний порог которых составляет 17 тысяч гривен.

Напомним, что нужно носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию с другими людьми. Одно из главных требований для торговцев на уличных распродажах — придерживаться противоэпидемических правил. Перед продавцами в торговых точках по-прежнему должны устанавливаться защитные пластиковые или пленочные экраны, которые помогают избежать прямого контакта с посетителями. Кроме того, для скоропортящейся продукции нужны холодильные камеры.

23 июня (вторник) ярмарки пройдут:

в Днепровском районе — на улице Микитенко, 21−27;

в Святошинском — на улице Г. Юры, 5;

в Шевченковском — на улицах Ружинской, 16−18 (возле сквера), Бульварно-Кудрявской, 2−4; возле сквера в пределах улиц О. Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94;

24 июня (среда) торговля пройдет по адресам:

в Днепровском районе — на проспекте Соборности, 2−20;

в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;

25 июня (четверг) продуктовые распродажи состоятся в районах:

в Голосеевском — на улице Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;

26 июня (пятница) выездная торговля организована:

в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;

в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;

в Соломенском — на улицах Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской), Керченской (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);

в Шевченковском районе — на улицах Ружинской, 16−18 (возле сквера), Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Бульварно-Кудрявской, 2−4, в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;

27 июня (суббота) на сельхозярмарках ждут покупателей:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Деснянском — на улицах Кубанской Украины (между улицей Космонавта Волкова и проспектом Лесным), Закревского (в границах проспекта В. Маяковского и улицы Т. Драйзера);

в Днепровском — на бульваре А. Бучмы, 2−10;

в Печерском — на улице Катерины Билокур;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;

в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (в границах улиц Донца и Героев Севастополя, 35а);

в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17.

28 июня (воскресенье) торговля развернется на локациях:

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что с 22 мая введен адаптивный карантин в зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе Украины. Теперь карантин в Украине продлен до 31 июля. Такое решение было принято на заседании правительства, учитывая растущее число новых заболевших COVID-19. В связи с этим в Украине устроят массовые проверки заведений общественного питания.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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