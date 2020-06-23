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Где в Киеве с 23 по 28 июня пройдут летние продуктовые ярмарки (адреса)
В Киеве с 23 по 28 июня запланированы сезонные продуктовые ярмарки. Столичные власти еще раз напоминают: продолжают действовать противоэпидемические мероприятия и ограничения, которых следует придерживаться. Нарушение условий карантина чревато штрафами, нижний порог которых составляет 17 тысяч гривен.
Напомним, что нужно носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию с другими людьми. Одно из главных требований для торговцев на уличных распродажах — придерживаться противоэпидемических правил. Перед продавцами в торговых точках по-прежнему должны устанавливаться защитные пластиковые или пленочные экраны, которые помогают избежать прямого контакта с посетителями. Кроме того, для скоропортящейся продукции нужны холодильные камеры.
23 июня (вторник) ярмарки пройдут:
- в Днепровском районе — на улице Микитенко, 21−27;
- в Святошинском — на улице Г. Юры, 5;
- в Шевченковском — на улицах Ружинской, 16−18 (возле сквера), Бульварно-Кудрявской, 2−4; возле сквера в пределах улиц О. Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94;
24 июня (среда) торговля пройдет по адресам:
- в Днепровском районе — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;
25 июня (четверг) продуктовые распродажи состоятся в районах:
- в Голосеевском — на улице Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
26 июня (пятница) выездная торговля организована:
- в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
- в Соломенском — на улицах Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской), Керченской (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);
- в Шевченковском районе — на улицах Ружинской, 16−18 (возле сквера), Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Бульварно-Кудрявской, 2−4, в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
27 июня (суббота) на сельхозярмарках ждут покупателей:
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Деснянском — на улицах Кубанской Украины (между улицей Космонавта Волкова и проспектом Лесным), Закревского (в границах проспекта В. Маяковского и улицы Т. Драйзера);
- в Днепровском — на бульваре А. Бучмы, 2−10;
- в Печерском — на улице Катерины Билокур;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
- в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (в границах улиц Донца и Героев Севастополя, 35а);
- в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17.
28 июня (воскресенье) торговля развернется на локациях:
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что с 22 мая введен адаптивный карантин в зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе Украины. Теперь карантин в Украине продлен до 31 июля. Такое решение было принято на заседании правительства, учитывая растущее число новых заболевших COVID-19. В связи с этим в Украине устроят массовые проверки заведений общественного питания.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!