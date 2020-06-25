Суд отказался восстанавливать в должности скандально известного Семочко

Общество и люди

Иск скандально известного бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко о восстановлении в должности Верховный Суд Украины оставил без рассмотрения.

Решение по иску Семочко к президенту Украины было принято 24 июня 2020 года.

«Истец просил признать противоправным и отменить указ президента Украины от 12 апреля 2019 № 143/2019 о его освобождении от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины, а также восстановить его в этой должности», — говорится в сообщении суда.

Напомним, по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Семочко в суд вызывали пятого президента Украины Петра Порошенко.

А заместителю министра иностранных дел Егору Божку было сообщено о подозрении в деле, связанном с назначением Семочко. После этого Божок попросил руководство МИД отстранить его от выполнения обязанностей в связи с уголовным производством.

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