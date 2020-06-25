- 10:29 Вице-адмирал рассказал, как Россия системно готовилась к захвату Крыма
- 10:27 Суд отказался восстанавливать в должности скандально известного Семочко
- 10:25 Выступающий в НБА украинец Лэнь заразился коронавирусом
- 10:08 Грузовик и микроавтобус с пчелиными ульями столкнулись в Днепре: среди погибших – ребенок
- 10:06 В протокол лечения COVID-19 в Украине внесли еще один препарат
- 09:44 Били ногами и пытались задушить полотенцем: в Германии напали на украинских дальнобойщиков
- 09:39 В Украине стартует ВНО: что важно знать
- 09:28 Шахтер нашел два редких драгоценных камня весом 15 кг и стал миллионером, продав их правительству
- 09:21 Тысячи подтопленных домов, разрушенные мосты и дороги: спасатели рассказали о масштабах бедствия в Западной Украине
- 09:21 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:20 ВСУ уничтожили российскую станцию наземной разведки на Донбассе: в сеть попало видео меткого удара
- 08:59 Почти тысяча новых случаев коронавируса за сутки: Украина продолжает бить антирекорды
Суд отказался восстанавливать в должности скандально известного Семочко
Иск скандально известного бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко о восстановлении в должности Верховный Суд Украины оставил без рассмотрения.
Решение по иску Семочко к президенту Украины было принято 24 июня 2020 года.
«Истец просил признать противоправным и отменить указ президента Украины от 12 апреля 2019 № 143/2019 о его освобождении от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины, а также восстановить его в этой должности», — говорится в сообщении суда.
Напомним, по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Семочко в суд вызывали пятого президента Украины Петра Порошенко.
А заместителю министра иностранных дел Егору Божку было сообщено о подозрении в деле, связанном с назначением Семочко. После этого Божок попросил руководство МИД отстранить его от выполнения обязанностей в связи с уголовным производством.
29
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Грузовик и микроавтобус с пчелиными ульями столкнулись в Днепре: среди погибших – ребенок (фото, видео)
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...