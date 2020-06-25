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Украина

Сербский министр оскандалился заявлением о «бандеровцах»

11:23 25 июня 2020
министр

Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович, говоря о Второй мировой войне, 23 июня заявил, что Сербия никогда не станет переписать историю. По его мнению, так делают представители других государств, представляя сербский и русский народы агрессорами, а нацистских преступников и завоевателей — жертвами.

«В этой волне фальсификации истории те, кто встал на сторону нацистов во Второй мировой войне — хорватские усташи, украинские бандеровцы и албанские баллисты, теперь представляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию, как это было 75 лет назад, подавленными, ослабленными и разорванными на части», — цитата Поповича прозвучала в эфире телерадиокомпании RTV.

Посольство Украины в Белграде призвало министра Поповича не трогать украинскую историю и не пытаться фальсифицировать и принизить роль украинского народа, который потерял в борьбе с нацизмом более 8 миллионов своих граждан.

Отметим, Сербия входит в сферу национальных интересов России.

Напомним, президент России Владимир Путин возмутился словами Владимира Зеленского, который отождествил «заслуги» СССР и фашистской Германии в развязывании Второй мировой войны.

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