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В Минздраве предупредили о возможных вспышках кишечной инфекции на западе Украины
Наводнение на западе страны, разрушившее дома и и объекты инфраструктуры, может также стать источником вспышки кишечной инфекции.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», отвечая на вопрос, готово ли министерство к возможным вспышкам COVID-19 в затопленных районах из-за необходимости проведения спасательных работа.
«Конечно, кроме COVID-19 мы видим по той статистике, которая была раньше, и готовимся ко вспышкам и кишечной инфекции. Потому что это вода, и такое возможно», — заявил министр.
В то же время он отметил, что ситуация с медучреждениями в районах, пострадавших от наводнения на западе страны, стабильная.
Описывая положение подтопленной больницы города Галич (Ивано-Франковская область), где находятся на лечении пациенты с COVID-19 и возможной эвакуации, министр отметил: «Действительно, в больнице Галича было затоплено подвальное помещение, и мы начали готовиться к возможной эвакуации… были эвакуированы только три женщины-роженицы, остальных не эвакуировали, ситуация полностью контролируемая».
По словам министра, в этой больнице находится 9 пациентов с коронавирусным заболеванием. «Эвакуация на данный момент не требуется», — отметил Степанов.
По словам главы Минздрава, всего в результате наводнения 11 учреждений охраны здоровья были подтоплены, но «там ситуация полностью контролируемая».
В целом же, как отметил Степанов, обращений в медучреждения о размещении людей, пострадавших от наводнения, не поступало.
Напомним, из-за наводнения на западе Украины в сложной ситуации остаются 15 районов Ивано-Франковской, три района Закарпатской и один район Львовской областей.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что правительство выделило 754 млн грн на ликвидацию последствий наводнения в Западной Украине. В частности, 672 млн грн направят на помощь населению и проведение первоочередных неотложных и аварийно-восстановительных мероприятий. Еще 82 млн грн предназначены для подразделений МВД.7
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