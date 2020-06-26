Здоровье и медицина

Только кипяченая вода и качественные продукты: пострадавшим от наводнения украинцам дали важные советы

Для украинцев, которые пострадали от потопа на Западе Украине, медики подготовили простые рекомендации, позволяющие сохранить здоровье.

Как сообщает в своем Facebook Центр общественного здоровья, из-за стихийного бедствия возникла угроза загрязнения питьевой воды возбудителями опасных болезней.

Поэтому необходимо соблюдать простые правила профилактики:

обязательно кипятить питьевую воду;

не пить воду из открытых водоемов;

для питания использовать только качественные продукты, соблюдать технологию приготовления;

соблюдать правила личной гигиены и следить за их соблюдением детьми.

При появлении симптомов заболеваний необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

Как сообщалось ранее, Минздрав предупредил об опасности вспышки кишечной инфекции на Западе Украины из-за обрушившегося на регион стихийного бедствия.

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