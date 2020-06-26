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Только кипяченая вода и качественные продукты: пострадавшим от наводнения украинцам дали важные советы
Для украинцев, которые пострадали от потопа на Западе Украине, медики подготовили простые рекомендации, позволяющие сохранить здоровье.
Как сообщает в своем Facebook Центр общественного здоровья, из-за стихийного бедствия возникла угроза загрязнения питьевой воды возбудителями опасных болезней.
Поэтому необходимо соблюдать простые правила профилактики:
- обязательно кипятить питьевую воду;
- не пить воду из открытых водоемов;
- для питания использовать только качественные продукты, соблюдать технологию приготовления;
- соблюдать правила личной гигиены и следить за их соблюдением детьми.
При появлении симптомов заболеваний необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.
Как сообщалось ранее, Минздрав предупредил об опасности вспышки кишечной инфекции на Западе Украины из-за обрушившегося на регион стихийного бедствия.48
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