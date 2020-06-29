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Гламур

Макс Фадеев похудел на 100 килограммов: как сейчас выглядит известный продюсер

11:53 29 июня 2020
Макс Фадеев похудел на 100 килограмм

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев, который недавно хвастался, что сумел сбросить 82 килограмма, продолжил бороться с лишним весом и сумел в общей сложности похудеть на 100 килограмм.

«Это мои шорты. Минус 100… Скоро опубликую свою методику похудения», — написал Макс Фадеев в Instagram, опубликовав свежее фото.

До того, как музыкант начал худеть, он выглядел довольно внушительно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года музыкант рассказал о серьезных проблемах со здоровьем — он родился с пороком сердца — и том, как перенес клиническую смерть.

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