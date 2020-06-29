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Макс Фадеев похудел на 100 килограммов: как сейчас выглядит известный продюсер
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев, который недавно хвастался, что сумел сбросить 82 килограмма, продолжил бороться с лишним весом и сумел в общей сложности похудеть на 100 килограмм.
«Это мои шорты. Минус 100… Скоро опубликую свою методику похудения», — написал Макс Фадеев в Instagram, опубликовав свежее фото.
До того, как музыкант начал худеть, он выглядел довольно внушительно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года музыкант рассказал о серьезных проблемах со здоровьем — он родился с пороком сердца — и том, как перенес клиническую смерть.62
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Мужчина неделю скрывал смерть своих родителей, посыпая их тела солью: детали шокирующего происшествия в Харькове (фото)
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.