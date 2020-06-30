Убийство Шеремета: на адвоката подозреваемой Кузьменко завели дело

Украина

На адвоката Влада Добоша, который представляет интересы задержанной по подозрению в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета медика Юлии Кузьменко, завели дело.

«Наконец-то получил хоть какую-то официальную информацию об открытом против меня деле, связанном с заседанием по делу Шеремета. Квалифицировали по ч.1 ст. 376 — это вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения», — пишет адвокат на своей страничке в социальных сетях и публикует ответ Офиса генпрокурора на адвокатский запрос.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юлия Кузьменко по-прежнему находится под стражей — судьи отказываются изменять ей меру пресечения. Аналогичная ситуация и со вторым фигурантам дела — музыкантом Андреем Антоненко. А Яне Дугарь суд разрешил выйти под залог — необходимую сумму в 168 тысяч гривен украинцы собрали буквально за несколько часов.

Фото со странички Влада Добоша в соцсетях.

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