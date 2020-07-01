В Трускавце разрешили работу санаториев и баз отдыха

Общество и люди

В то время как из-за все возрастающего числа инфицированных Львовская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение сохранить карантинные ограничения до 7 июля, в Трускавце Львовской области разрешили работу санаториев, комплексов отдыха и оздоровления. Под запретом остаются лишь детские учреждения отдыха.



Как сообщает официальный канал Государственного агентства развития туризма Украины, соответствующее решение накануне приняла Трусковецкая городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также разрешена работа спортивных залов и площадок, фитнес-центров, учреждений физической культуры, стадионов, бассейнов и учреждений общественного питания. Правда, с обязательным соблюдением всех противоэпидемиологических требований.

Напомним, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине не снижается, поэтому власти могут вернуть строгий карантин, а Одессу и другие популярные курорты вообще закрыть.





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