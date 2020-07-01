Друг Гарика Харламова рассказал, как он страдал из-за развода с Кристиной Асмус

Гламур

Друг Гарика Харламова, основатель «Comedy Club Production» Артур Джанибекян рассказал, как он страдал из-за развода с Кристиной Асмус, который для поклонников пары и даже близких друзей стал неожиданностью.

Особенно комик натерпелся, когда вышел нашумевший фильм «Текст», в котором Кристина снялась в откровенных сценах с Иваном Янковским. В ток-шоу «Просто о сложном» в «Яндекс.Эфире» Артур признался, что Гарик очень переживал из-за хейтеров и обрушившейся критики, ему было очень больно.

«При этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую его во всех смыслах этого слова, и считаю, что, ну да, это одна часть и одно проявление этого информативного общества», — рассказал основатель «Comedy Club».

Друг Харламова считает, что никто из знаменитостей не может защитить себя от хейта и нападок подписчиков.

«Никто из них, когда подписывался, с тобой не подписывал договор о том, что он умный, целесообразно мыслящий, нормальный человек. Среди них очень большое количество условно ненормальных, ненормальных в моем понимании, но в их понимании — это абсолютно нормально. Ну что поделаешь, это жизнь», — поделился Артур Джанибекян.

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов одновременно сделали заявление о разводе в Instagram. Они сообщили, что это решение они обоюдно приняли еще год назад. Поклонники пары заподозрили их в обмане. Но артисты уверяют, что их браку таки пришел конец.

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