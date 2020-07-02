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Вдова актера Виктора Проскурина жалуется, что не может достойно похоронить мужа
Вдова российского актера Виктора Проскурина, скончавшегося 30 июня в московской клинике, Ирина Хонда пожаловалась, что не может достойно похоронить мужа. Она поблагодарила всех поклонников артиста за поддержку и посетовала, что возникли проблемы с организацией церемонии прощания из-за коронавируса. Вдова Проскурина просит чиновников о помощи.
«Огромное вам всем спасибо! Я не могу ответить каждому, честно! Но смотрю на это растущее количество поддерживающих людей и кричу: „Витюша, это все тебе! О тебе, родной мой“.Ты так всем нужен… Как же так, радость моя?.. Как без тебя?.. Я соберусь… Обещаю… Но сейчас мне так больно… Мне делают больно люди! Они могут себе это позволить… С артистом надо прощаться на сцене. На сцене! Господа чиновники! Услышьте меня! На Покровке толпы людей! И где здесь про коронавирус и заботу? Почему все это носит выборочный характер?» — жалуется Ирина Хонда.
Она считает, что заслуженного артиста должны проводить в последний путь в театре.
«Как можно не проститься с Виктором на сцене, как подобает заслуженному артисту России? — продолжила она, обратившись уже к президенту. — Звание есть такое у нас в стране… Миленькие! Помогите сделать прощание на сцене. Настоящей сцене! Витя будет улыбаться с небес. Помогите! Иначе потом будет стыдно!», — обратилась Ирина.
Напомним, Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил театральное училище имени Б. Щукина и получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл роль Палача в «Тиле Уленшпигеле». Получил известность в московских театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле «Парень из нашего города». Широкую популярность Проскурину принесла роль Гены Ляпишева в фильме «Большая перемена», а также капитана погранвойск Александра Блинова («Выйти замуж за капитана»). Среди запомнившихся киноперсонажей Проскурина — Герман из «Пиковой дамы», Вожеватов из «Жестокого романса», Новиков из «Военно-полевого романа» и другие.
Напомним, Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни. Причиной смерти стало хроническое заболевание легких, с которой артист боролся несколько лет. Ранее Ирина Хонда говорила, что прощание с актером может состояться в 3 июня.500
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