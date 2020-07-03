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«Видела свет в конце тоннеля»: Бабкина рассказала Галкину, как перенесла кому (видео)
Певица Надежда Бабкина все еще восстанавливается после коронавируса, но уже активно работает и посещает телешоу. Артистка стала гостьей программы Максима Галкина «Музыкалити», где рассказала о своих ощущениях во время комы и о том, что помогло ей победить тяжелую болезнь.
По словам Бабкиной она совершенно не боялась, когда почувствовала себя совсем плохо и ее везли в реанимацию. «Я сказала врачам, что главное — не впустить в себя страх. Я не боюсь этого, но для меня это неведомо. Моя жизнь в ваших руках», — поделилась Бабкина.
Певица также рассказала, что, будучи в коме, видела некую большую центрифугу. А в момент, когда приходила в чувства, она вдруг остановилась, певица слышала голоса врачей и все понимала.
«Да, есть свет в конце туннеля, я его видела. Такой сияющий, серебристый. Голоса никакого не слышала. Страшно было», — добавила певица.
Напомним, в марте Надежда Бабкина тяжело переболела коронавирусом. У нее было поражено около 80% легких, почти две недели она пробыла в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ.14
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