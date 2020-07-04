Украина

В Украине для удобства туристов создали интерактивную карту с указанием особенностей въезда в страны мира

Из-за роста заболеваний коронавирусной инфекцией в Украине, большинство стран Европы и мира пока что не могут принять украинских туристов. Но есть и такие государства, которые готовы пригласить граждан нашей страны на отдых при определенных условиях.

Украинцы, планирующие выезд за границу, перед поездкой могут на специально созданной интерактивной карте посмотреть информацию об особенностях въезда в ту или иную страну мира.

Карта постоянно обновляется.

Минздрав в своем Telegram-канале «Коронавирус-инфо» опубликовал список стран, границы которых уже открыты для украинцев. В большинстве из них предусмотрен карантин и двухнедельная самоизоляция.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, кого из украинцев не коснутся ограничения на поездки в ЕС во время пандемии.

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