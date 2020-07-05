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Тюрьма не пугает: протестующие снесли и утопили еще один памятник Колумбу в США (видео)
В Балтиморе (штат Мэриленд, США), где продолжаются беспорядки, связанные со смертью темнокожего Джорджа Флойда, умершего после грубого ареста, снесли с постамента очередную статую Христофора Колумба. Сделано это было в честь Дня Независимости.
Видео акции протеста с криками на фоне фейерверка появилось в Twitter. Сообщается, что снесенную статую выбросили в воду залива.
Protesters just took down the Christopher Columbus statue in Baltimores Little Italy. pic.twitter.com/ViPk5eKOtz— Louis Krauss (@louiskraussnews) July 5, 2020
Памятник Христофору Колумбу из мрамора был установлен в Балтиморе в 1984 году. Кроме него, в городе есть еще две статуи Колумбу.
Baltimore protesters have pulled down a statue of Christopher Columbus and thrown it into the city's Inner Harbor. #Baltimore #Columbus #ChristopherColumbus #BlackLivesMatter pic.twitter.com/8AcI5IeC7f— Linda Mera (@LindaMera) July 5, 2020
Напомним, президент США Дональд Трамп после акций протеста против памятников конфедератам, которые начались после убийства полицейским Джорджа Флойда в Миннеаполисе, подписал указ, предусматривающий уголовную ответственность за осквернение мемориалов.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..