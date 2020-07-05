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Мир

Тюрьма не пугает: протестующие снесли и утопили еще один памятник Колумбу в США (видео)

8:21 5 июля 2020
снос памятника Колумбу

В Балтиморе (штат Мэриленд, США), где продолжаются беспорядки, связанные со смертью темнокожего Джорджа Флойда, умершего после грубого ареста, снесли с постамента очередную статую Христофора Колумба. Сделано это было в честь Дня Независимости.

Видео акции протеста с криками на фоне фейерверка появилось в Twitter. Сообщается, что снесенную статую выбросили в воду залива.

Памятник Христофору Колумбу из мрамора был установлен в Балтиморе ​​в 1984 году. Кроме него, в городе есть еще две статуи Колумбу.

 

 

 

Напомним, президент США Дональд Трамп после акций протеста против памятников конфедератам, которые начались после убийства полицейским Джорджа Флойда в Миннеаполисе, подписал указ, предусматривающий уголовную ответственность за осквернение мемориалов.

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