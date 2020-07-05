Мир

Тюрьма не пугает: протестующие снесли и утопили еще один памятник Колумбу в США (видео)

В Балтиморе (штат Мэриленд, США), где продолжаются беспорядки, связанные со смертью темнокожего Джорджа Флойда, умершего после грубого ареста, снесли с постамента очередную статую Христофора Колумба. Сделано это было в честь Дня Независимости.

Видео акции протеста с криками на фоне фейерверка появилось в Twitter. Сообщается, что снесенную статую выбросили в воду залива.

Protesters just took down the Christopher Columbus statue in Baltimores Little Italy. pic.twitter.com/ViPk5eKOtz — Louis Krauss (@louiskraussnews) July 5, 2020

Памятник Христофору Колумбу из мрамора был установлен в Балтиморе ​​в 1984 году. Кроме него, в городе есть еще две статуи Колумбу.

Baltimore protesters have pulled down a statue of Christopher Columbus and thrown it into the city's Inner Harbor. #Baltimore #Columbus #ChristopherColumbus #BlackLivesMatter pic.twitter.com/8AcI5IeC7f — Linda Mera (@LindaMera) July 5, 2020

Напомним, президент США Дональд Трамп после акций протеста против памятников конфедератам, которые начались после убийства полицейским Джорджа Флойда в Миннеаполисе, подписал указ, предусматривающий уголовную ответственность за осквернение мемориалов.

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