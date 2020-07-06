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Шоу-бизнес

Сделала липосакцию: Анна Седокова удивила откровенным признанием

17:29 6 июля 2020
Анна Седокова

Бывшая солистка «ВИА-Гры» Анна Седокова, рассказавшая ранее о драматичном моменте своей жизни, когда из семьи ушел отец, удивила новым откровенным признанием. Певица и раньше говорила о комплексах и неуверенности в себе, но только сейчас призналась, как боролась с ними. Она впервые рассказала, что после рождения первого ребенка в 21 год чувствовала себя жирной и решилась на липосакцию.

«Когда я вышла замуж, ушла из группы „ВИА Гра“, у меня было все, у меня муж обеспеченный, известный. У меня ребенок. Я настолько неуверенна в себе, что я в 21 год, когда весила 58 килограмм, сделала липосакцию. Я не понимаю, какой дебил меня принял. Мне казалось, что у меня жирные ляжки, у меня был комплекс. Этих ляжек не было, по сравнению с тем, как я сейчас выгляжу», — рассказала Анна.

После избавления от ненавистного жира, жизнь Седоковой, как и следовало ожидать, не изменилась. Спустя время объемы вернулись, а неуверенность в себе осталась. Вскоре и семейная жизнь дала трещину, Анна решила уйти от мужа, футболиста Валентина Белькевича, с маленькой дочкой на руках.

«И еще через несколько месяцев я развелась, потому что мой муж регулярно мне изменял, и это была не первая измена. И эта самая липосакция, которая мифически должна была изменить мою жизнь, ничего не изменила», — поделилась певица.

Анна признается, что ощутила себя счастливой только к 37 годам, когда за спиной уже было два брака и не сложившиеся отношения с отцом третьего ребенка.

Сейчас певица не стесняется демонстрировать свое тело и счастлива в отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой.

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