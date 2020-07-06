Украина

Украинцев предупредили об ограничениях при въезде в Венгрию

Украинцам разъяснили новые правила транзитного проезда через Венгрию. Так, сограждане могут пересечь транзитом территорию Венгрии и не нуждаются в получении индивидуального разрешения, если возвращаются в Украину автотранспортом.

Базовым условием осуществления транзита является наличие документа о постоянном месте жительства, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или другого документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны.

Лица, пересекающие территорию Венгрии, должны отвечать всем требованиям для въезда, действующим в Шенгенской зоне, дать согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков инфекцию.

В настоящее время в разрешении на транзит не нуждаются лица, которые следуют в европейское государство, которое позволяет гражданам Украины въезд на свою территорию без разрешительных документов, например при наличии только биометрического паспорта. В таких случаях для транзита через Венгрию необходимо показать на границе биометрический паспорт или визу, медицинскую страховку, которая действует на территории ЕС, финансовое обеспечение, документ, подтверждающий намерение посетить страну назначения (бронирование отеля, документ на право собственности на недвижимость), а также при необходимости документы, подтверждающие возможность въезда в другие транзитные страны, такие как Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия.

Во всех остальных случаях необходимо получать разрешение венгерской полиции на транзит, заполнив электронную заявку.

Напомним, после того, как в аэропорту Афин по прилету задержали 17 украинцев, в МИД Украины напомнили, как узнать, разрешен ли въезд в ту или иную страну мира.

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