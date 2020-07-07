- 17:19 Дело Шеремета: суд не определился с судьбой подозреваемой Дугарь из-за неявки прокуроров
- 17:17 Дело Эпштейна: помощница миллиардера-педофила может пустить в ход компромат на Трампа
- 17:12 Массовая драка на киевском Подоле закончилась стрельбой и жестким задержанием
- 16:51 В России вандалы осквернили могилу погибшего в авиакатастрофе хоккеиста
- 16:27 «Государство точно знает, кого награждает»: Зеленский вручил награды выдающимся украинцам
- 16:22 Масштабный лесной пожар на Луганщине: с огнем борются пожарные четырех областей, местных жителей эвакуируют
- 15:53 "Забракованная" Минздравом Ровенщина решила ослабить карантин: что будет разрешено
- 15:45 «Охотились» на мужчин, заманивая женщинами: в Одессе с погоней задержали банду, похищавшую людей
- 15:44 Лев Шлосберг: «Россией управляет огромная группировка, которой выгодно пожизненное правление Путина»
- 15:42 Новое газовое ЧП в киевской многоэтажке: людей эвакуировали с верхних этажей, есть пострадавшие
- 15:34 На Прикарпатье раскрыли сеть «реабилитационных центров», где незаконно удерживали людей
- 15:19 Минобороны просят отсрочить призыв выпускников в армию
Дело Шеремета: суд не определился с судьбой подозреваемой Дугарь из-за неявки прокуроров
После того, как Киевский апелляционный суд 6 июля отложил рассмотрение апелляционной жалобы подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, такое же решение 7 июля было принято и в отношении военной медсестры Яны Дугарь.
Рассмотрение апелляции защиты Дугарь суд отложил, на 13 июля.
«Сегодня в очередной раз прокуроры не явились на заседание, за полтора месяца не ознакомились с материалами. В деле 13 прокуроров с 20 мая», — написал в Facebook адвокат Виталий Коломиец.
По словам защитника, суд отложил заседание на 12:15 13 июля.
Коломиец опубликовал копию ходатайства прокуратуры с просьбой отложить заседание в связи с занятостью прокуроров в других судебных заседаниях и необходимостью дополнительно ознакомиться с материалами апелляционной жалобы.
«В деле Шеремета когда вам говорят, что материалы готовы для передачи в суд, то вам открыто врут», — написал защитник.
Напомним, изначально Дугарь находилась под круглосуточным домашним арестом, но в январе этого года его заменили на ночной, обязав подозреваемую находиться дома с 22:00 до 06:00. Затем суд отпустил Дугарь под залог в 168 тысяч гривен с ношением электронного браслета.
4 июля в Киеве устроили акцию поддержки подозреваемых по делу убийства Шеремета «200 дней лжи». Участники акции от парка Шевченко прошли колонной в МВД и Офиса президента с лозунгами: «Свободу Кузьменко», «Свободу Антоненко», «Свободу Дугарь».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что у подозреваемых в убийстве Шеремета музыканта Андрея Антоненко и детского хирурга Юлии Кузьменко в СИЗО начались проблемы со здоровьем.34
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лев Шлосберг: «Россией управляет огромная группировка, которой выгодно пожизненное правление Путина»
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..