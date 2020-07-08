Украина

Будут ограничения: в Минздраве рассказали о возможных вариантах обучения в школах с 1 сентября

Несмотря на то, что живого общения никто не отменял, и его не сможет заменить обучение онлайн-такой вариант также не сбрасывается со счетов при обсуждении формата работы школ с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса.

Сейчас есть несколько вариантов работы осенью, рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью «BBC Украина».

По словам Ляшко, 1 сентября дети пойдут в школу, но как — это вопрос, который сейчас обсуждается с исполняющим министра образования Сергеем Шкарлетом.

В частности, рассматривается возможность ограничения одновременного пребывания детей в классах и обучения по сменам.

«Спрогнозировать эпидситуацию на сентябрь почти невозможно. Готовимся и к наихудшим сценариям, к дистанционному образованию, к промежуточным вариантам и к полному возвращению детей в школы», — пояснил он.

Напомним, что исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что с 1 сентября в украинские школы могут перейти на смешанную форму обучения — все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. По мнению Шкарлета, дети должны ходить в школу, но если эпидемическая ситуация в стране будет ухудшаться, то частично все равно придется учиться дистанционно или переходить на обучение в две смены.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время выступления в Верховной Раде, что если ситуация с заболеваемостью COVID-19 кардинально не ухудшится, сохранится умеренное развитие эпидемии, то новый учебный год в Украине начнется классически: 1 сентября дети придут на занятия в классы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению Сергея Бабака, главы парламентского комитета по вопросам образования и науки, учебные заведения не готовы к такому шагу технологически, а дистанционное образование в Украине пока не сможет заменить классическую форму обучения, и может рассматриваться лишь в качестве «дополнительного инструмента» для получения знаний.

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