Участник группы «Чайф» заразился коронавирусом

Шоу-бизнес

Коронавирус продолжает косить людей по всему миру. В Украине зафиксирован новый скачок заболеваемости. Болеют и многие артисты. Вслед за певицей Анитой Цой, которая лежит в больнице и еще не может дышать без маски, о болезни сообщил и музыкант легендарной группы «Чайф» Владимир Бегунов. Он рассказал, что положительный тест получил еще неделю назад. Гитарист говорит, что чувствовал себя очень плохо, а сейчас пошел на поправку.

«Зараза существует, она крайне неприятна, и, скажем так: нет, наверное, на свете врагов, которым я хотел бы пожелать тех же ощущений. Протекает очень тяжело, очень резко и, мягко скажем, система здравоохранения не очень готова к ней. Поэтому большую часть времени вы будете предоставлены сами себе. Хотя, еще раз повторюсь, медработники работают в очень напряженном режиме. Их можно понять: нагрузка огромная, в силу знаний они понимают ужас происходящего и явно не понимают всеобщего легкомыслия. В больнице, проходя КТ, я наблюдал толпы испуганных людей и постоянно подъезжающие машины», — рассказал Бегунов.

Ему был поставлен диагноз пневмония, а тест подтвердил, что она вызвана коронавирусом. Поражение легких было не критическим — 10%, поэтому музыкант лечился в домашних условиях.

«К великому сожалению я стал частью статистки. Поставлен диагноз „ковид“, пневмония. И к великому счастью некоторые телодвижения, которые мне посоветовали знакомцы, связанные с медициной, и заставившие меня вольно принимать антибиотики, дали свое — поражения не так велики, как могли бы быть — всего 10%. Что, слава небесам, очень и очень хорошо. Не слушайте бессмертных идиотов, которые уверяют, что этого ничего нет, это все придумали какие-то закулисы», — заключил Бегунов.

Участники группы также сдали тесты. Пока все здоровы, но совместные репетиции решили не проводить.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что коронавирус подхватила бывшая жена Константина Богомолова Дарья Мороз, заболела актриса Алена Бабенко.

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