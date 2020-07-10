Тысячи киевлян со слезами на глазах с Владимирской горки наблюдали, как разрушаются и горят мосты

История современности

Со времен Древней Руси киевляне устраивали через Славутич (так наши предки называли Днепр) временные переправы. Но только в 1853 году через реку был введен в строй первый капитальный мост, соединивший берега Днепра. Согласно проекту британского инженера Чарльза Виньоля, пролеты моста удерживались двумя мощными металлическими цепями, протянутыми сквозь монументальные кирпичные арки. Это сооружение так и называли — Цепной мост (он находился примерно там, где построен нынешний мост Метро). А в начале ХХ века при участии известного мостостроителя Николая Белелюбского вдоль той же магистрали выстроили дополнительный мост над Русановским проливом. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о знаменитом ученом, инженер-мостостроитель Евгении Патоне, который соорудил в Киеве не один прекрасный мост.

«Ни разу не было в Киеве разрушения, которое проводилось бы с таким холодным и жестоким равнодушием»

По Цепному мосту осуществлялось пешее и гужевое движение, а в 1910-х годах по нему проложили рельсы мототрамвая. Однако для железнодорожного сообщения требовалась особая переправа. Ее соорудили в 1867—1870 годах под руководством военного инженера Аманда Струве. Ни на одной железной дороге Европы не было в те времена столь длинного, более чем километрового, моста. При его строительстве применили так называемый кессонный способ возведения опор, давший значительную экономию времени и средств. Рельсовая колея моста пролегла внутри металлических ферм, усиленных характерными решетчатыми раскосами и окрашенных в белый цвет.

Когда началась Первая мировая война, объемы перевозок через Киев существенно выросли. Руководство военными сообщениями попыталось оперативно решить проблему путем строительства так называемых стратегических автомобильных мостов. Их возводили из дерева на многочисленных свайных опорах, и только для пропуска судов по фарватеру устроили два крупных металлических пролета. Один из таких мостов разместили вблизи Наводницкой балки, в районе нынешнего моста Патона. Путь, который вел к нему со стороны военного поселка Саперная Слободка, до сих пор сохранил название Стратегическое шоссе.

Тогда же осуществлялся масштабный замысел по замыканию вокруг Киева кольца рельсовых путей. Для этой цели был предназначен новый железнодорожный мост. На церемонии его закладки, состоявшейся в 1916 году, присутствовала вдовствующая императрица Мария Федоровна. Мосту собирались присвоить ее имя. Но движение по нему удалось открыть уже после низвержения монархии Романовых, так что объект начал действовать под именем Подольского железнодорожного моста.

На протяжении 1917—1920 годов революционные события, междоусобная бойня и вторжения интервентов наносили Киеву удар за ударом. Город пережил по меньшей мере 14 переворотов, последний из них стал едва ли не самым разрушительным.

В мае 1920 года по договоренности с главным атаманом Петлюрой Киев оккупировали польские войска. Они удерживали город немногим более месяца, но в июне контрнаступление красных стало неудержимым. И тогда перед неизбежным отходом польское командование решило «хлопнуть дверью». В городе запылали многочисленные склады боеприпасов, амуниции и продовольствия, которые не представлялось возможным вывезти. А чтобы остановить натиск Красной армии с левого берега Днепра, были самым беспощадным образом разрушены все мосты.

Особенно трагично выглядел Цепной мост, давно уже ставший одним из символов Киева. Польские подрывники заложили в верхней части ближайшей к правому берегу арки всего два заряда взрывчатки, по одному на каждую цепь. В результате обе цепи лопнули, а пролеты рухнули в воду… У Дарницкого железнодорожного моста взорвали один из пролетов, который обрушился вместе с фермой. «Стратегический» Наводницкий мост был попросту сожжен. Подобным же образом привели в негодность и Подольский железнодорожный мост. На жителей города это произвело ошеломляющее впечатление. Кое-где еще велась стрельба, однако тысячи киевлян собирались в те июньские дни на Владимирской горке и оттуда со слезами на глазах смотрели на взрывы и пожары.

Руины Цепного моста. Фото 1920 года

Журналист Давид Заславский, ставший свидетелем этих событий, написал о Киеве: «Несколько раз был он под жестоким артиллерийским обстрелом. Нет в нем улицы, которая не носила бы следов революционной и военной бури. Но ни разу не было в Киеве разрушения, которое проводилось бы с таким холодным и жестоким равнодушием». И действительно, впервые мимолетные хозяева позволили себе оставить город без переправ. Такая трагическая картина предстала перед красноармейцами, занявшими Киев 12 июня.

За год была восстановлена переправа на трех мостах

Понятно, что восстановление связи между правым и левым берегами Днепра стало первоочередной задачей для советских руководителей Киева. И для этого были приложены самые отчаянные усилия.

Для начала решено было устроить хотя бы временную понтонную переправу через Днепр и Русановский пролив рядом с руинами Цепного моста. Это удалось сделать буквально за считанные дни. Первый отрезок понтонного моста начал действовать уже

23 июня, а до конца месяца закончили и второй. По ним до наступления зимы могли передвигаться пешеходы, всадники, пролетки и грузовые подводы.

Стремительными темпами велись работы на Дарницком железнодорожном мосту. Чтобы поднять из воды обрушенный пролет и полностью восстановить полотно моста, потребовалось всего три месяца. 10 сентября 1920 года в торжественной обстановке, под пение «Интернационала», возобновилось движение поездов через Днепр. На мосту возле портрета Карла Маркса был размещен лозунг: «Буржуазия разрушает, а пролетариат созидает». Непосредственно на паровозе первого поезда вывесили приветствие строителям в стихах: «Часы трудовые вы отдали нам за счастье народа, на скрежет врагам. Из сил выбиваясь, зная задачу, к 10 сентября подготовили сдачу». После этого можно было успешно решать многие транспортные вопросы, хотя доработка конструкций моста продолжалась еще не один месяц.

Наводницкий мост вернулся в строй в марте 1921 года. Удалось использовать значительную часть первоначальных свай. Правда, для пропуска судов пришлось ограничиться только одним металлическим пролетом. Теперь появилась возможность осуществлять через реку и автомобильное движение, хотя сам по себе этот мост был, по сути, временным, требовал систематических ремонтов и реконструкций. Незадолго до войны рядом с ним появились опоры нового, капитального Наводницкого моста (в послевоенные годы на их основе был сооружен мост Патона).

Вид на Наводницкий мост из Киево-Печерской лавры. Фото 1927 года

А вот судьба остатков Цепного моста определялась несколько дольше. Как убедились специалисты, восстанавливать монументальное строение в прежнем виде было слишком сложно и дорого. Но решением насущной задачи загорелся выдающийся киевский инженер и ученый Евгений Патон. Благодаря его обдуманным предложениям на прежних опорах была устроена совершенно новая переправа балочной системы. В условиях жесткого дефицита металла профессору Патону удалось воспользоваться запасом старых двутавровых балок, оставшихся от давно разобранных периферийных стратегических мостов. В мае 1925 года возрожденный мост был торжественно открыт. Сооружение назвали в честь киевской большевички Евгении Бош, которая незадолго до того ушла из жизни.

И только после этого появилась возможность вернуть к жизни Подольский железнодорожный мост. За время разрухи уцелели лишь некоторые опоры, так что переправу пришлось, по сути, устраивать заново. Работы велись в 1928—1929 годах, строители старались всячески экономить металл и железобетон. Четыре основных пролета были подвешены над рекой на дугообразных металлических арках, к ним с обеих сторон вели протяженные эстакады. Пуск моста приурочили к 12-й годовщине Октябрьской революции, поэтому его назвали было «мостом 12-летия Октября», но в итоге он стал Петровским — в то время киевский Подол официально именовался Петровкой в честь «всеукраинского старосты» Григория Петровского.

Петровский железнодорожный мост. Любительское фото 1930-х годов

В начале 1940-х годов переправы через Днепр взрывали дважды

Переправы через Днепр служили киевлянам вплоть до войны с гитлеровской Германией, но потом смерч разрушения снова поглотил их. В первый раз это случилось в сентябре 1941 года, когда советские войска оставляли столицу Украины. Как и сто лет назад, подрывники привели все мосты в негодность. Восстанавливать переправы пришлось нацистским оккупантам.

Но уже осенью 1943-го, когда фронт снова приблизился к Киеву, немцы лихорадочно занялись укреплением правого берега Днепра. А мосты они опять взорвали, причем основательно, так что многие конструкции уже не подлежали восстановлению. Из всех мостовых сооружений Киева, которые действовали на Днепре до войны, только Петровский железнодорожный мост сохранил хотя бы часть прежних опор. Все остальные переправы канули в небытие и были заменены в послевоенные годы совершенно новыми мостами.

Теперь к услугам киевлян целая вереница капитальных мостов — от Северного до Южного. В дополнение к давно существующим прямо на наших глазах строятся новые мостовые переходы. Их мы видим сегодня воочию. А днепровские мосты, служившие нашим предкам более ста лет назад, сохранились только на старых фотоснимках.

Ранее рассказывали, какую роль в жизни Киева играл Труханов остров и почему в 1943 году немцы выжгли его дотла.

492

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter