«Выйдя на пенсию, похудела на 50 кг, стала путешествовать и победила на конкурсе красоты»

Житейские истории

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА

— После выхода на пенсию у меня началась интересная, насыщенная событиями жизнь, я даже псевдоним себе придумала — Вера Счастливая, — говорит победительница конкурса красоты Miss & Mrs Body Positive Ukraine-2020 Вера Козырева из Киева. — Когда я жила в Днепре и работала в облэнерго, подруги и некоторые коллеги говорили мне: «Вера, вы же на руководящей должности, поэтому должны делать маникюр, макияж, прически, носить красивые платья, элегантную обувь на каблуках». Я отвечала: «Все это не обязательно — работаю головой». Ходила в кофтах и брюках. К губной помаде, туши, кремам была равнодушна. Я тогда и представить не могла, что после выхода на пенсию вылезу из штанов и стану носить элегантные платья, экспериментировать с прическами и цветом волос, делать татуаж бровей, ресниц. У меня была многолетняя плохая привычка грызть ногти. Поэтому первые полгода маникюр портила. Месяца полтора назад дочка оплатила мне фотосессию. И вот появился повод «выгулять» купленные в декабре платья. Конечно, хотелось, чтобы мои снимки, сделанные профессиональным фотографом, увидели подруги и знакомые. Выложила фотографии на своей страничке в Facebook. И посыпались комментарии: «Браво!», «Да тебе впору в конкурсе участвовать!» И тут натыкаюсь на информацию о том, что в феврале пройдет конкурс красоты Miss & Mrs Body Positive Ukraine-2020, в котором могут принять участие женщины в возрасте до 65 лет. А мне в нынешнем году только 63 исполнится. Вот я и загорелась идеей поучаствовать — интересно ведь продефилировать по подиуму в нарядной одежде, с прической. Читайте также: Мама трех детей и бизнес-леди: украинка выиграла в Индии конкурс красоты для женщин с пышными формами

«Дочка с зятем так за меня болели, что едва голоса не сорвали»

— Рассказала дочке, что хочу участвовать в конкурсе красоты, — продолжает Вера Козырева. — Александра идею поддержала, спросила, сколько это будет стоить, и внесла сумму (кстати, весьма умеренную). И тогда меня захлестнули переживания. Аж трясло всю! Мысленно ругала себя: «Куда я лезу?! Надо мной же там все смеяться станут!» Но отступать было некуда.

— Как готовились к конкурсу?

— Репетировала вместе с другими участницами. Специалисты учили нас правильно дефилировать, поворачиваться, позировать. А моим домашним тренером стала дочка. Она сказала: «Мама, главное — запомни и выполняй три правила: втянуть живот, выровнять спину и улыбаться».

Участниц разделили на две возрастные категории: молодежь соревновалась в номинации «мисс», а те, кому от 40 до 65 лет, — в номинации «миссис». Нас пригласили в магазин женской одежды, который был партнером конкурса. Нам следовало подобрать там наряды для дефиле. Это могла быть праздничная, повседневная или спортивная одежда. Когда дизайнер предложила мне спортивные штаны, я наотрез отказалась: «Всю жизнь из брюк не вылезала. На конкурсе буду в платье». В день конкурса мы отправились в салон красоты, где нам сделали стильные прически и макияж. А затем — в фотостудию на фотосессию, продолжавшуюся около трех часов. Оттуда мы поехали в клуб на конкурс. С нами была автор канала на YouTube о людях старшего возраста «Бабушка 2.0» Нина Дрозд — она снимала видеосюжет. «Верочка, сильно переживаете?» — спросила Нина. «Ужасно, до дрожи». А потом подумала: «Это же замечательно, что переживаю не из-за болей, одышки, высокого давления, а всего лишь из-за участия в конкурсе красоты!»

— В жюри были известные люди?

— Да. Актер Тарас Цымбалюк, снявшийся в популярном сериале телеканала СТБ «Крепостная», ведущая телеканала «1+1» Неля Шовкопляс, супруга известного политика Анатолия Кинаха, пресс-секретарь Украинского союза промышленников и предпринимателей Марина Кинах.

Перед конкурсом красоты его участницам организовали фотосессию. На снимке Вера Козырева третья справа. Фото со страницы Веры КОЗЫРЕВОЙ в Facebook

— У вас была группа поддержки?

— Конечно, да еще какая! Дочка с мужем так за меня болели, что едва голоса не сорвали! От них не отставали мои подруги. Когда вышла на подиум, волнение, к счастью, улеглось. Почувствовала себя шикарной женщиной. Было такое ощущение, будто помолодела лет на 30 и нахожусь на собственной свадьбе. Это ли не счастье!

Вначале мы вышли на сцену в нарядах, которые нам отобрали в фирменном магазине. Второй выход — в своих черных платьях. Я обула балетки, которые купила в Париже. Нужно было сжато рассказать жюри о себе. Поведала, что с юных лет тяжело трудилась, сама поднимала ребенка, на себя времени и сил практически не оставалось.

Чудесные преобразования в моей жизни начались в конце 2017 года. Я тогда жила в Днепре. Просыпалась по ночам от мысли: «Неужели уже никогда не смогу ходить без мучительных болей?» Дело в том, что из-за непомерного веса сильно страдали тазобедренные суставы. Врачи говорили, что вскоре их придется заменить искусственными. К тому же изводила бронхиальная астма. Мое состояние становилось все хуже и хуже. Врачи настойчиво твердили, что нужно снизить вес. Однажды я сказала себе: «Вера, твоя жизнь заканчивается! До конца года, может, еще походишь, а потом сляжешь». И тогда решила похудеть. Начала с того, что стала на весы. Они показали 156 килограммов (при росте 180 сантиметров). На следующее утро перед работой отправилась на спортивную прогулку вдоль Днепра. Далась она мне непросто: отшагаю метров 100 — и задыхаюсь. Но не сдавалась. Вскоре прогулки стали для меня нормой. Ко мне присоединилась подруга. Мы с каждым днем преодолевали все большее расстояние, стали делать зарядку, заниматься на тренажерах. Подбадривали себя речевкой: «Кто молодцы? Мы молодцы! Кто молодец? Я молодец!»

Так Вера Козырева выглядела, когда весила 156 килограммов. И так она выглядит сейчас

— Сели на диету?

— Конечно, морковка, тыква, капуста, яблоки, кабачки, кефир стали составлять основу рациона. Я решительно отказалась от сладкого, исключила из меню жирное мясо, сало (несмотря на то что очень его люблю), снизила потребление хлеба. Стала устраивать разгрузочные дни. В результате за пять месяцев избавилась от 30 килограммов. Благодаря этому мое самочувствие улучшилось. Но я продолжила бороться с весом — сбросила еще 20 килограммов. Но это не все: я участвовала в записи одного из выпусков шоу телеканала СТБ «Зваженi та щасливi» и пообещала, что избавлюсь еще от десяти килограммов.

Вера Козырева с тренером «Зважених та щасливих» Мариной Боржемской

Стала ездить в путешествия по Украине и за границу, увлеклась рисованием и йогой. С минувшей осени посещаю уроки английского языка, которые проводятся в клубе «Жизнелюб». Сейчас готовлюсь к международным соревнованиям по плаванию. Тренируюсь три раза в неделю.

Я пришла на конкурс красоты просто ради интереса, совершенно не надеясь на победу. Но жюри присудило мне первое место в номинации «миссис». Так что после конкурса был повод отправиться с семьей в ресторан отпраздновать успех.

…Знаете, первый удар в жизни на меня обрушился, когда училась в восьмом классе — от неизлечимой болезни умерла мама. Она знала диагноз, поэтому подготовила все необходимое к своим похоронам, а отцу завещала жениться на ее коллеге из бухгалтерии — тете Неле. Мы знали, что в юности эта женщина прошла гитлеровский концлагерь в Германии, но она никогда об этом не рассказывала. И все же одному человеку удалось ее разговорить — профессиональному психологу, брату моего отца. Неля рассказала, что в 18 лет ее насильно вывезли на работы в Германию. Пришлось трудиться на пороховом заводе, находившемся в лесу. Немцы насиловали невольниц. Самым страшным было забеременеть. Представляете, какой ужас переживала девушка, когда понимала, что беременна и жить ей осталось совсем немного, пока может работать. Тете Неле посчастливилось выжить. Узниц освободила советская армия. Казалось, худшее осталось позади. Но насильников в немецкой форме сменили насильники в советской. После возвращения Нели в СССР власти отнеслись к ней враждебно — мол, работала на врага. Ей даже не позволили поступить в техникум…

«Пишу картины и занимаюсь йогой»

— В Славянске я окончила техникум и в 19 лет приехала в Днепропетровск, — продолжает Вера Козырева. — Получила там высшее образование без отрыва от производства: весь день работала, а с 18:30 до 21:50 проводила на лекциях. В восемь утра — снова на работе. С моим характером (всегда говорю, что думаю) удалось сделать карьеру — занимала руководящие должности в обл- и горэнерго. Бывало, работать приходилось до восьми-девяти часов вечера, да еще и по выходным. Жила в однокомнатной квартире, которую выделило государство.

Пока были живы отец и тетя Неля, регулярно ездила к ним в родной Славянск — помогала по хозяйству. После смерти папы тетя прожила еще 20 лет. Она, по сути, стала для меня второй мамой. А для моей дочки — родной любимой бабушкой.

Вере пришлись по душе уроки живописи

— Что подтолкнуло вас к переезду в Киев?

— Дочка уговорила. Она уже давно живет в столице. Настойчиво твердила: «Мама, ты уже можешь уйти на пенсию. Увольняйся и переезжай в Киев». Но я не понимала, что буду делать без работы. Сидеть у окна и смотреть на прохожих или судачить с бабушками на лавочке — это не для меня. Поэтому продолжала трудиться, тем более что на работе меня уважали и ценили. Даже зарплату увеличили — лишь бы не увольнялась. Я четыре года не поддавалась на уговоры дочери, но в июне 2018-го уступила. Переехала в Киев. А что дальше? Мои друзья в Днепре. Часто звонить им неудобно — все заняты. Так что вскоре у меня началась депрессия.

— И вы сбежали в Днепр?

— Да, и подбила одну из подруг поехать со мной на отдых в Геническ, в котором я до этого ни разу не была. Но там знающие люди посоветовали отправиться в курортный поселок Счастливцево, где берег еще более живописный. Мы так и сделали. Я выкладывала на своей страничке в Facebook фотографии с подписями «Я Вера Счастливая в Счастливцево». Тогда на курорте появилось чувство, что у меня начинается новая жизнь.

Когда вернулась в Киев, дочка рассказала мне, что в Гидропарке работает клуб для пенсионеров «Жизнелюб». Я пришла туда и познакомилась с активными и позитивно настроенными людьми. Клуб регулярно организует бесплатные экскурсии, мастер-классы, занятия по различным видам искусств, вечеринки. Я, конечно же, стала их посещать. К тому же дочка подарила мне сертификаты на уроки живописи и вокала, а также абонемент на занятия йогой. И я увлеклась написанием картин и йогой. Съездила с дочкой и зятем в Египет. До этого ни разу за границей не была. Представляете, на Красное море едет молодежная компания из 14 человек и я. Для них пляжный отдых скучен — им нужен «движ-Париж». Так что у нас были экскурсия за экскурсией. В один из дней мы совершили сафари на верблюдах, промчались на джипах. В Голубой лагуне плавали в масках. Там мне, признаться, стало плохо — возможно, от осознания того, что под нами огромная глубина. Но я переплыла лагуну.

После Египта с друзьями-пенсионерами из Днепра купили недорогие авиабилеты и полетели в Париж.

Вера стала участницей проекта «Пливи до мети», организованного киевлянином Алексеем Теряхиным (крайний слева)

— Как получилось, что вы стали готовиться к марафонскому заплыву?

— Прочитала в Facebook о проекте «Пливи до мети» молодого киевлянина Алексея Теряхина. Алексей набирал команду пенсионеров в возрасте 60+, чтобы подготовить их к соревнованиям по плаванию на большие дистанции Oceanman, которые пройдут в июне на озере Орта в Италии. Я захотела стать участницей этой команды. Мы осваиваем спортивное плавание в бассейне под руководством профессионального тренера. Четверо из нас готовятся проплыть пять километров, а я и еще одна женщина — полтора километра. Проект «Пливи до мети» благотворительный. Желающие помочь могут связаться через Facebook с Алексеем Теряхиным или со мной. Желающие внести свою лепту могут найти информацию о проекте в Facebook. Замечу, что Алексей Теряхин в сентябре прошлого года переплыл пролив Гибралтар, соединяющий Атлантический океан со Средиземным морем.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как хобби — вязание игрушек — вернуло пенсионерку к жизни и стало источником заработка.

Фото со страницы Веры КОЗЫРЕВОЙ в Facebook

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