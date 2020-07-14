Мирослава Карпович уже хозяйничает в роскошном особняке Павла Прилучного

Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович, которая отдыхала с Павлом Прилучным и его детьми в Крыму, уже успела перевезти свои вещи в его роскошный особняк под Москвой и ведет себя, как хозяйка дома. Об этом сообщает издание «7 дней». Один из соседей якобы слышал, как актриса кричала домработнице: «Я тут хозяйка!»

«Требовала, чтобы слушались только ее, и выполняли все, что она захочет. Ведет себя так, как будто всегда тут жила. А ведь это не так», — ссылается издание на слова одного из жителей элитного поселка.

Еще недавно в этом доме Прилучный жил с женой Агатой и их детьми. Брак дал трещину полгода назад, когда актера заподозрили в измене. В апреле Агата опубликовала шокирующее видео, на котором сообщила, что муж постоянно пьет, ведет себя агрессивно, поднимает на нее руку.

Павел ситуацию не комментировал. Недавно стало известно, что актеры развелись. Говорят, именно Карпович стала причиной распада красивой актерской пары.

В сети появились кадры, как Мирослава отдыхает с Прилучным и его детьми в Крыму, носит 4-летнюю Мию на руках. Поклонники возмущаются и спрашивают, как Агата могла отпустить детей с очередной пассией бывшего мужа, ведь это может травмировать их психику. В комментариях Агата ответила, что отпускала их только с папой. Похоже, о его спутнице Муценидзе не знала.

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