Наталия Орлянская: «Надо гулять. Каждый день. Дышать и пытаться облегчить жизнь (или смерть?) несчастным легким» (часть 20)

«Много-много разноцветных пахучих тюльпанов, яркие шары, мягкие игрушки, солнышко и глубокая весна. Таким я постараюсь запомнить свой 42-й и 2-й раковый День рождения. Мы сделали это вместе, ребята. Я старалась, а вы вашими деньгами дарили мне жизнь. Низкий поклон всем причастным за поддержку и помощь!» — написала журналист Наталья Орлянская в своем дневнике борьбы с жестоким онкологическим заболеванием — неоперабельной аденокарциномой легкого четвертой степени с метастазами в костях, диагностированной в январе 2019 года. Для тех, кто может помочь Наталье, сообщаем номер карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394, Орлянская Наталия Анатольевна.

2.04.2020. Одна моя подружка, вынося мусор, непременно делала макияж, прилично одевалась и обязательно напяливала красивое белье. На вопрос «Нафига?» смотрела, как на тупку: «Как нафига? А если меня машина на улице собьёт?» Я залипла, пытаясь уловить связь между нарядными трусами и ДТП. Подружка тяжело вздохнула, глядя, как я туплю.

- Ну чё ты тормозишь? Вот представь: сбила тебя машина, привезли в больницу, раздели — а на тебе застиранные труселя и растянутый лифчик! Стыдоба какая!

#cancer_girl честно хотела сказать, что в больнице ей будет глубоко фиолетово, как посмотрят на ее бельишко. Но мысль я уловила.



Сегодня наступил славный день, когда #cancer_girl нарядилась и накрасилась в больницу. Во-первых, из-за гребаного карантина совсем некуда выгулять наряды. Во-вторых, на прошлом контрольном КТ у меня впервые случилась довольно сильная реакция на контраст. В смысле больница и разглядывание нижнего белья стали не совсем теоретической идейкой. Благо, на этот раз обошлось без аллергии. Результаты будут к вечеру.

Еще вот выгуляла свою нарядную, мамой украшенную маску.

Еще взвесилась (упитанная такая животинка стала, фу). И вроде ж ем реально немного. В общем, расстроилась. А, на фотках, где справа на боку складки — то не жир, а трикотаж так собрался.



Денежку собираю, если получится, хочу купить упаковку препарата наперёд. Бо шо-то стремаюсь, как дальше поставки будут и по какой цене. Спасибо всем, кто помогает, тем более сейчас. Обнимаю всех крепко, но виртуально. Здоровья вам и спокойствия.

3.04.2020. Мама со скуки напекла полтазика пирожков. Наташе дрожжевое тесто вообще никак — и без него стала толстая и красивая. Грызнула один из интереса — вку-усно, и прям вкус детства. Кажется, я и ела такие последний раз еще в школе, на каникулах у бабушки…



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Ищу прелести в карантине. Пока получается туго. Но вот, например, девушки могут сильно сэкономить время на макияже — глазки с бровками подкрасила, масочку надела — и вперед, стрелять глазами.

Ну, и лично у #cаncer_girl сейчас большое преимущество перед здоровыми девушками — не надо переживать, где поправить стрижку-покраску. Парик мой мне всегда нравился, а теперь и подавно. Осталось только придумать, как снять гель-лак. Но то пока терпит, бо повезло сделать его аккурат перед карантином.



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А еще в понедельник, 6-го, Наташа отметит, наверное, самый скучный День рождения. Прогулка в парке (если не погонят), мамин вкусный тортик. Ни прикольных шаров, ни даже любимых тюльпанов.



5.04.2020. Апд. Кажется, давно просила не ставить под посты #cancer_girl плаксивые смайлы. Пожалуйста, нне ннада так.

Сейчас будет злой пост и, вероятно, с нецензурной лексикой. Пару дней запихивала в себя слова, но все-таки не удержусь. Если б этот пост случился раньше, то это был бы сплошной мат. Пардон заранее.

Почему, гребаные тусовщики- мамкины природолюбы, я со своим диагнозом потеряла возможность одна гулять по парку??? Мяска вам на природе захотелось? Водочка лучше в лесочке идет? Последний шанс шашлыков нажраться?

Какого хера из-за вас теперь лишены права на невинную прогулку в парке люди, которым она ЖИЗНЕННО нужна? Все врачи #cancer_girl (вплоть до гастроэнтеролога) талдычат мне одно и то же: лечение — само собой. Но надо гулять-гулять и еще гулять. Каждый день. Дышать и пытаться облегчить жизнь (или смерть?) несчастным легким.

И вот. Из-за толпы у… банов, которые по закону подлости даже не кашлянут (и будут все с гордостью рассказывать, как клали на карантин, и коронавирус-выдумку масонов), Наташа теперь будет шарашиться по дворам, в поисках пары глотков свежего воздуха. И шарашиться там будет еще куча людей. То есть, б… я, ппц, как облегчили и обезопасили всем жизнь. Ну, сидите теперь дома, долбни шашлычные. Надеюсь, вы хоть клещей на жопах принесли. Фу.

Я попробую взять в клинике справку, что мне показаны прогулки и может быть субфебрильная температура. Посмотрим, что из этого выйдет. А запрет на прогулки прям в точку — с 6 апреля. Подарочек, сука, на День рожденьице.



6.04.2020. Много-много разноцветных пахучих тюльпанов, яркие шары, мягкие игрушки, солнышко и глубокая весна. Таким я постараюсь запомнить свой 42-й и 2-й раковый День рождения.

Мы сделали это вместе, ребята. Я старалась, а вы вашими деньгами дарили мне жизнь. Низкий поклон всем причастным за поддержку и помощь! За этот год — спасибо, как ни парадоксально, раку — #cancer_girl познакомилась с многими хорошими людьми.

Как оно будет дальше, и будет ли следующий ДР, — посмотрим. Обещаю стараться.

А. Сегодня таки покатали меня по парку. Я там не одна, конечно, «нарушала». И завтра похромаю. Желание на свечку загадала. Спасибо за поздравления и подарки (в том числе, денежкой). Люблю вас. Будьте здоровы и счастливы.

8.04.2020. Любі друзі, давні та нові, реальні та віртуальні!

Щиро дякую вам за теплі слова та побажання у День народження. Ви зробили цей нудний карантинний день класним, додали у нього яскравих фарб та емоцій.

Окрема подяка всім, хто привітав #cancer_girl фінансово.

#ПанРачок зробив #cancer_girl дуже залежною від доброї волі інших людей. Бо саме від вас залежить, чи продовжу я лікування, — а значить, чи продовжиться ще на якийсь час моє життя. Низький уклін всім, хто бере це до серця. Я зі свого боку буду старатися.

А оцей прекрасний обруч мені подарувала у вільні часи на одній вінтажній виставці диво-майстриня, яка впізнала #cancer_girl з ФБ. Сказала: «Ваш має бути саме цей». Я спочатку не зрозуміла, а вже як роздивилася, дійшло: сердцевина квітки — годинниковий механізм без стрілок. Просто ідеальне матеріальне втілення моїх відносин з Часом — годинник працює, а часу я не спостерігаю, скільки буде — весь мій.

9.04.2020. Наконец увидела живьем и в действии натуральный пункт карантинного пропуска. Як у кино. Бетонный пол, две фигуры с ног до головы в защитных костюмах. Сначала моешь руки антисептиком — потом тебе на них ловко натягивают нитриловые перчатки (с суровым напутствием не снимать до выхода из карантинной зоны). Температуру меряют дважды — подносят бесконтактные термометры сначала ко лбу, потом — к точке пониже межключичной впадины. Вопросы: в какой корпус, фамилия. Все. Вся процедура — 1,5 минуты. Такую систему пропуска на свою территорию ввела на время карантина моя клиника.

Машины на территорию теперь не допускаются, сопровождающие лица — тоже. Если нужно — вызывают стюарда с коляской. Вход на территорию — не с главного въезда, а чуть дальше — очевидно, служебный въезд. Очень все грамотно, по-моему.

Когда в начале карантина говорила со своей администратором, та сказала: в клинике дурдом вверх дном. Все буратинки, которые лечились в Австрии-Израиле-Италии, метнулись в родные пенаты — и ломанулись в мою и другие частные клиники. И вот с того времени они сумели наладить логистику и разгрузить переполненные корпуса. Респект и уважужа.

По лечению. КТ показала неоднозначную динамику: местами позитивная, местами — стабильная. То есть в целом ваши деньги потрачены не зря. Спасибо вам огромное!

Заключение консилиума: продолжать лечение тем же таргетным препаратом. Следующий контроль — через 3 цикла.

Справку о прогулках и температуре мне выдать отказались. Из-за того, что ситуация беспрецедентная, и нет утвержденной МОЗ формы справки. Зато Наташа выцарапала себе в заключение 1 дописанную строку: «в связи с проводимым лечением у пациентки возможны проявления субфебрильной температуры». Это победа, товарищи, я считаю. Хоть чем-то смогу в личики ментам тыцьнуть.

По парку рискую тихонько гулять. Но там таких, как я, и хуже (тоисть по двое-трое, местами без масок), довольно много. Вчера прошли навстречу друг другу по соседним аллеям с муниципальной охраной — не отреагировали. И слава Богу.

Деньги традиционно собираю. Бо прерывать лечение нельзя — все тупо отыграется назад. И насколько понимаю, довольно быстро. Всех благодарю за помощь. Не, не устану это повторять.

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