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Крушение "Боинга" рейса MH17: стало известно о задержании Украиной ключевого свидетеля
Дело о трагедии со сбитом Россией самолета рейса MH17 может получить новый импульс в связи с тем, что международная группа журналистов-расследователей Bellingcat установила личность задержанного в Киеве мужчины, который может стать ключевым свидетелем в суде по делу рейса MH17.
Имя человека, которого СБУ называет «куратором» боевиков «ДНР» — Андрей Кунавин, пишет ресурс «Радио Свобода».
По данным Bellingcat, Кунавин имеет связи как с криминальным миром, с людьми, которые находятся под международными санкциями, так и с «элитой» в Москве.
В перехваченных СБУ разговорах Кунавин ссылается на экс-помощника президента России Владислава Суркова и директора ФСБ России Александра Бортникова. Его собеседники, генерал-майор ГРУ Сергей Дубинский (позывной Хмурый) и другой обвиняемый по делу MH17, гражданин Украины Леонид Харченко (позывной Крот), верят ему и разговаривают с ним с уважением, отметили в Bellingcat.
По словам журналиста-расследователя Христо Грозева, показания Кунавина могут помочь следствию в Нидерландах довести «цепочку» обвиняемых по делу MH17 до самого высокопоставленного чиновника, давшего разрешение на получение «Бука» боевиками.
Напомним, 7 июля стало известно о задержании украинца, который принимал активное участие в создании так называемого «Разведывательного управления ДНР».
Как известно, в июне Международный суд ООН продолжил рассмотрение дела MH17. В результате катастрофы самолета погибли 298 человек. Имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что малайзийский самолет был сбит ракетой с российской зенитной установки «Бук». В ходе судебных заседаний сторона обвинения обнародовала фотографии транспортировки российского «Бука» в Украину. Также в деле MH17 появился новый свидетель, который утверждает, что видел запуск ракеты и саму зенитную установку.
Параллельно с этим судебным процессом семьи погибших подали иски в Европейский суд по правам человека и требуют крупных денежных компенсаций от России. 40 пострадавших семей добиваются от РФ выплаты 330 млн долларов. Их поддержало своим иском и правительство Нидерландов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на заседании Европейского суда по правам человека в деле рейса МН17 Нидерланды предоставили дополнительную информацию по иску против России.46
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