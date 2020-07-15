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Украина

Трагедия МН17: Россию обвинили в нарушении трех статей Европейской конвенции по правам человека

23:55 14 июля 2020
Крушение МН17

На заседании Европейского суда по правам человека в деле рейса МН17 Нидерланды предоставили дополнительную информацию по иску против России. Такое решение было сделано на заседании Международной совместной следственной группы (JIT).

Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, передает «Укринформ».

Также были предоставлены уточнения относительно правовой основы обращения Нидерландов. В частности, страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут это сделать в течение 12 недель после официальной передачи иска секретариатом ЕСПЧ.

Он также отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Статья 2 Конвенции определяет, что право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как путем исполнения смертного приговора суда.

Статья 3 подчеркивает, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

Статья 13 указывает: каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.

Напомним, дело о сбитом «Боинге» с марта рассматривается в суде в Нидерландах. Заочно обвиняются трое россиян: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинский гражданин Леонид Харченко. Параллельно с этим судебным процессом семьи погибших подали иски в Европейский суд по правам человека и требуют крупных денежных компенсаций от России. 40 пострадавших семей добиваются от РФ выплаты 330 млн долларов. Их поддержало своим иском и правительство Нидерландов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Нидерланды рассматривают возможность участия других государств в процессе против РФ в ЕСПЧ по делу сбитого пассажирского самолета рейса МН17. Инициируя межгосударственный спор, Нидерланды выступают от имени всех погибших и их родственников. Нидерландская сторона также рассматривает возможность включения других государств в этот процесс. В частности, государств-членов ССГ и государств, граждане которых погибли в результате атаки самолета.

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