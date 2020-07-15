- 00:25 Протесты в Беларуси: количество задержанных превысило сто человек
- 14.07 23:55 Трагедия МН17: Россию обвинили в нарушении трех статей Европейской конвенции по правам человека
- 14.07 23:30 Учил сослуживцев беречь свою жизнь: названо имя военного медика, убитого оккупантами на Донбассе
- 14.07 23:01 Российские террористы атаковали ВСУ на Донбассе: ранены семеро бойцов
- 14.07 22:50 Дайверы выловили пулемет Максима вблизи популярного одесского пляжа
- 14.07 22:36 Границу закроют не для всех: Венгрия обновила правила въезда для украинцев
- 14.07 22:21 Родители недосмотрели: под Одессой под колесами грузовика и трактора погибли двое детей
- 14.07 22:13 «Драгер» зашкалил: в Херсоне поймали рекордно пьяного водителя
- 14.07 21:48 Шустер и Елизаров передали военному госпиталю медицинский аппарат стоимостью 1 млн грн
- 14.07 21:43 В Беларуси возобновились акции противников Лукашенко, силовики жестко задерживают людей
- 14.07 21:20 Для развития «зеленой» энергетики в Украине необходимо модернизировать устаревшие энергосети, – эксперт
- 14.07 20:59 Мальдивы открывают границы для туристов: что важно знать украинцам
Трагедия МН17: Россию обвинили в нарушении трех статей Европейской конвенции по правам человека
На заседании Европейского суда по правам человека в деле рейса МН17 Нидерланды предоставили дополнительную информацию по иску против России. Такое решение было сделано на заседании Международной совместной следственной группы (JIT).
Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, передает «Укринформ».
Также были предоставлены уточнения относительно правовой основы обращения Нидерландов. В частности, страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут это сделать в течение 12 недель после официальной передачи иска секретариатом ЕСПЧ.
Он также отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека.
Статья 2 Конвенции определяет, что право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как путем исполнения смертного приговора суда.
Статья 3 подчеркивает, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.
Статья 13 указывает: каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.
Напомним, дело о сбитом «Боинге» с марта рассматривается в суде в Нидерландах. Заочно обвиняются трое россиян: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинский гражданин Леонид Харченко. Параллельно с этим судебным процессом семьи погибших подали иски в Европейский суд по правам человека и требуют крупных денежных компенсаций от России. 40 пострадавших семей добиваются от РФ выплаты 330 млн долларов. Их поддержало своим иском и правительство Нидерландов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Нидерланды рассматривают возможность участия других государств в процессе против РФ в ЕСПЧ по делу сбитого пассажирского самолета рейса МН17. Инициируя межгосударственный спор, Нидерланды выступают от имени всех погибших и их родственников. Нидерландская сторона также рассматривает возможность включения других государств в этот процесс. В частности, государств-членов ССГ и государств, граждане которых погибли в результате атаки самолета.54
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Учил сослуживцев беречь свою жизнь: названо имя военного медика, убитого оккупантами на Донбассе (фото)
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!