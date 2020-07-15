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Шоу-бизнес

Дочь больной раком Заворотнюк уезжает из ее дома

13:09 15 июля 2020
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной

Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая проходит восстановление после лечения в своем загородном доме, Анна решила жить отдельно. Она рассказала, что планирует переехать в Москву, где купила квартиру и заканчивает ремонт. Новостью дочь артистки поделилась на своей странице в Instagram.

«Все лето провела за городом, мне так нравится эта деревенская жизнь. Скоро закончится ремонт в квартире и я должна буду переехать. С одной стороны, я очень этого жду, потому что после долгой жизни в Нью-Йорке мне не хватает ощущения мегаполиса. Хочу поскорее оказаться в гуще московской жизни… Но уверена, что после переезда я буду скучать», — рассказала Анна.

Ранее она впервые за долгое время заговорила о состоянии матери. Сказала, что они молятся и надеются на выздоровление Анастасии.

Соседка Заворотнюк сообщила, что она пошла на поправку.

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