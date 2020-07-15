- 13:42 Местные выборы пройдут 25 октября: Рада приняла решение
- 13:30 Российский экономист и топ-менеджеры банков: стало известно, кем Зеленский хочет заменить уволенного Смолия
- 13:12 147 случаев за сутки: в Киеве установлен новый антирекорд заболеваемости COVID-19
- 12:58 Канье Уэст бился за пост президента США всего 10 дней
- 12:55 «Динамо» — «Заря»: где смотреть онлайн матчи 31-го тура чемпионата Украины
- 12:54 «Он погиб на взлете»: какую память оставил о себе Герой Украины Тарас Матвеев
- 12:50 В Киеве найден мертвым следователь СБУ: выяснились детали трагедии
- 12:46 В Египте произошла утечка нефти и загорелся трубопровод – впечатляющие видео
- 12:43 В Одессе разоблачили ушлых мошенников, которые воровали деньги с банковских карт
- 12:38 Под Житомиром люди перекрыли трассу Киев-Чоп: что произошло
- 12:19 Бубонная чума проникла в США: в Колорадо обнаружена зараженная белка
- 12:13 "Атмосфера — комфортная": синоптик рассказала о погоде в Украине 16 июля
Дочь больной раком Заворотнюк уезжает из ее дома
Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая проходит восстановление после лечения в своем загородном доме, Анна решила жить отдельно. Она рассказала, что планирует переехать в Москву, где купила квартиру и заканчивает ремонт. Новостью дочь артистки поделилась на своей странице в Instagram.
«Все лето провела за городом, мне так нравится эта деревенская жизнь. Скоро закончится ремонт в квартире и я должна буду переехать. С одной стороны, я очень этого жду, потому что после долгой жизни в Нью-Йорке мне не хватает ощущения мегаполиса. Хочу поскорее оказаться в гуще московской жизни… Но уверена, что после переезда я буду скучать», — рассказала Анна.
Ранее она впервые за долгое время заговорила о состоянии матери. Сказала, что они молятся и надеются на выздоровление Анастасии.
Соседка Заворотнюк сообщила, что она пошла на поправку.55
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Российский экономист и топ-менеджеры банков: стало известно, кем Зеленский хочет заменить уволенного Смолия
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.