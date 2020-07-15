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Громкая музыка в наушниках повреждает слуховой нерв: как сохранить слух до старости
Где бы мы ни находились — на улице, в транспорте, даже на работе, повсюду встречаем тех, кто не слышит внешних звуков. Надевая наушники, люди стараются создать свой внутренний мир, заполненный любимыми мелодиями, аудиокнигами либо новостийными трансляциями. Но человеческое ухо не приспособлено к тому, чтобы звуковые волны постоянно поступали с близкого расстояния. Опасно также подолгу находиться в помещении, где звучит громкая музыка и из-за этого ощущается вибрация. Она может влиять не только на слух, но и на работу внутренних органов, сбивая с ритма, например, сердце.
Чтобы изучить, как шум действует на слух, в Манчестерском центре аудиологии и глухоты провели исследование, позволившее сделать некоторые выводы. Среди участников были 123 человека в возрасте 18—27 лет. У всех от природы слух был нормальным. Но у тех, кто часто бывал на концертах, где звучит громкая музыка, или постоянно носил наушники, обнаружилось более слабое функционирование мелких волосковых клеток во внутреннем ухе. Из-за этого ослаблялась передача звуковых сигналов от слухового нерва к мозгу, что негативно влияет на обработку звука мозгом.
Сделанные учеными выводы говорят о том, что люди, которые хотят до старости сохранить нормальный слух и обходиться без слухового аппарата, должны свести к минимуму использование наушников и пребывание в помещениях с высоким уровнем шума.
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