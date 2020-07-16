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Мотоциклист пролетел несколько метров: видео жесткого ДТП в Киеве попало в сеть
В Киеве, где недавно насмерть разбился мотоциклист, водитель мопеда попал в жесткое ДТП — после столкновения на перекрестке с легковушкой парень пролетел несколько метров.
Как сообщают в Патрульной полиции Киева, к счастью, у 27-летнего водителя мопеда SYM серьезных повреждений медики не обнаружили. На водителя Toyota составили админпротокол — он ехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора.
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