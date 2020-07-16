Мотоциклист пролетел несколько метров: видео жесткого ДТП в Киеве попало в сеть

В Киеве, где недавно насмерть разбился мотоциклист, водитель мопеда попал в жесткое ДТП — после столкновения на перекрестке с легковушкой парень пролетел несколько метров.

Как сообщают в Патрульной полиции Киева, к счастью, у 27-летнего водителя мопеда SYM серьезных повреждений медики не обнаружили. На водителя Toyota составили админпротокол — он ехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Козином, где произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали супружеская пара и двое их детей, произошла новая авария с погибшими — возле остановки общественного транспорта «санаторий Жовтень» на Столичном шоссе столкнулись три авто. Два человека погибли.

100

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter