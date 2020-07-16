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Происшествия

Мотоциклист пролетел несколько метров: видео жесткого ДТП в Киеве попало в сеть

9:34 16 июля 2020
ДТП с участием мотоциклиста

В Киеве, где недавно насмерть разбился мотоциклист, водитель мопеда попал в жесткое ДТП — после столкновения на перекрестке с легковушкой парень пролетел несколько метров.

Как сообщают в Патрульной полиции Киева, к счастью, у 27-летнего водителя мопеда SYM серьезных повреждений медики не обнаружили. На водителя Toyota составили админпротокол — он ехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Козином, где произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали супружеская пара и двое их детей, произошла новая авария с погибшими — возле остановки общественного транспорта «санаторий Жовтень» на Столичном шоссе столкнулись три авто. Два человека погибли.

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