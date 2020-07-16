Выставка картин Ивана Марчука, Марии Примаченко и Аллы Горской: куда пойти в Киеве в выходные

До 2 августа в Национальном художественном музее Украины открыта выставка львовского художника Мирослава Ягоды «Я+GOD=А».

Адрес: ул. Грушевского, 6.

Цена: 20—60 грн.

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До 26 июля в Музее истории Киева можно посетить коллективную выставку живописи украинских художников «У пошуках гармонії. Весняні спалахи». До 2 августа — выставку абстрактных портретов художницы Анны Кострицкой «Усе змінюється, нічого не зникає».

Адрес: ул. Богдана. Хмельницкого, 7.

Цена: 20—40 грн.

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Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко приглашает на выставку «Дар Василия Щавинского», посвященную ученому, искусствоведу и коллекционеру, который завещал свою коллекцию музею.

В рамках выставки впервые после возвращения в Украину экспонируется картина французского художника Пьера Гудро «Любовники» (или «Блудный сын с проституткой»). Полотно было вывезено нацистами из оккупированной столицы в 40-х годах прошлого века.

Адрес: ул. Терещенковская, 15—17.

Цена: 10—40 грн.

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До 18 июля в аукционном доме «Золотое сечение» проходит выставка известных украинских художников Сlassic underground contemporary. В экспозиции представлены картины Ивана Марчука, Марии Примаченко, Аллы Горской, Анатолия Криволапа, скульптуры Александра Сухолита и Назара Билыка.

Адрес: ул. Леонида Первомайского, 4.

Вход свободный.

Напомним, открывшийся после карантина Национальный музей истории Украины подготовил для посетителей выставку оружия и боевого снаряжения XVI — XVIII веков «Мiж двох свiтiв».



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