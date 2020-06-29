«Оружие как произведение искусства»: чем в старину воевали украинцы (фото)

Культура и искусство

Национальный музей истории Украины в пятницу, 26 июня, открылся после карантина и подготовил для посетителей выставку оружия и боевого снаряжения XVI — XVIII веков «Мiж двох свiтiв». В названии выставки отражено то, что Украина находится между европейской и азиатской цивилизациями. Поэтому казаки воевали как европейскими саблями, ружьями, боевыми топорами, так и турецкими, татарскими, московскими. Ну и, конечно, оружием собственного производства.

«Диву даюсь, как люди носили на себе столь тяжелую защитную амуницию»

— Многие из представленных здесь экспонатов одновременно являются оружием и произведениями искусства — до того они богато и со вкусом украшены, — заявила «ФАКТАМ» куратор выставки — заведующая отделом музея Елена Иванова. — В центре экспозиции мы разместили гетманскую булаву и полковничьи перначи (на фото в заголовке). По стилистике оформления булаву датируем XVII столетием. Ее украшенное орнаментами навершие было некогда инкрустировано драгоценными камнями. К сожалению, они были утеряны еще до того, как булава попала к нам в музей. Вместо них реставраторы поставили муляжи голубого цвета, напоминающие бирюзу. Рукоять символа гетманской власти изготовлена из дерева, покрыта кожей. Поверх нее — позолоченные металлические накладки, декорированные растительными орнаментами. С виду булава кажется тяжелой, но на самом деле она довольно легкая. А вот о полковничьих перначах такого не скажешь — они весьма увесистые.

— Кому принадлежали эти булава и перначи?

— К сожалению, пока это остается для ученых загадкой. На этих экспонатах нет каких-либо надписей или знаков, которые бы позволили определить, кому из казацких предводителей довелось держать в руках эти символы власти, а также кто, когда и где их изготовил. Но по стилистике ясно, что это вещи XVII века и что они казацкие.

— А как они попали в ваш музей?

- Костяк нашей коллекции составляют предметы старины, переданные музею в начале прошлого века киевскими меценатами Богданом Ханенко и Николой Терещенко. Скорее всего, эти булава и перначи подарил кто-то из них. К сожалению, во время Второй мировой войны почти вся документация нашего музея была утрачена, поэтому более точно ответить на ваш вопрос невозможно.

— В одной из витрин выставки демонстрируется миниатюрная, похожая на детскую, пушка и ядра к ней. В каких случаях ее использовали казаки?

— Такими пушками оснащались лодки казаков — чайки. Маленькие орудия хорошо подходили для ближнего боя.

Миниатюрная пушка устанавливалась на казацкие лодки – чайки

В этой же витрине мы разместили боевые топоры украинцев — «келеп» (еще его называют «чекан») и «клевець» (по форме он напоминает клюв птицы).

Боевые топоры казаков

Вместе с этими экспонатами демонстрируем популярную среди казаков турецкую саблю килич, отличающуюся большой длиной и загнутую ближе к острию. Клинок сохранился не очень хорошо, поэтому мы решили не доставать его из ножен. Ножны, как видите, в неплохом состоянии. Они сделаны из кожи с металлическими накладками, украшенными богатой чеканкой.

Популярная у казаков турецкая сабля килич

— В соседней витрине находится металлические нагрудник и шлем. Где они изготовлены?

— Нагрудник, скорее всего, из Западной Европы. Он очень тяжелый (из металла толщиной примерно 4 миллиметра), я диву даюсь, как такую массивную амуницию люди носили на себе. Он украшен медальоном с изображением человека в митре Папы Римского. Кстати, для современного мужчины среднего роста этот нагрудник маловат — он на воина ростом примерно 160−164 сантиметра.

Европейский нагрудник, польские шлем и стремя

Шлем явно польский, примерно 56-го размера. Довольно легкий, тонкостенный, поэтому, думаю, от пули защитить вряд ли может. А от удара холодным оружием, должно быть, убережет. В польском войске такие шлемы могли носить крылатые гусары (за спиной у них была конструкция, напоминающее огромное перо. - Авт.).

«Наряду с огнестрельным оружием использовались арбалеты»

— Казаки широко использовали польское оружие, — продолжает историк Елена Иванова. — Мы представили на выставки несколько его образцов: сабли зигмундовка (названа в честь короля Зигмунда III Вазы), баториевка (в честь короля Стефана Батория), сабля орла (на конце ее рукоятки размещена металлическая голова орла) и карабела. По поводу названия сабель типа карабела есть несколько версий. Мне представляется наиболее вероятной та, согласно которой слово «карабела» означает «черное несчастье». На турецком «kara» — это «черный», а «bela» — «беда». Видать, боялись османы этих сабель.

Польские сабли. Та, что ближе к зрителям, называется карабела. Название, вероятно, дали турки, оно означает «черная беда»

Примечательно, на представленных здесь польских саблях написано на латинском языке, что это зигмундовка, баториевка. На зигмундовке еще и дата изготовления указана — 1580 год.

— На выставке представлен и арбалет. Получается, во времена казачества еще пользовались этим допотопным оружием?

— Да. Огнестрельное оружие появилось еще в XIV веке, но стоило оно дорого. Вот одна из причин того, что арбалеты (их также называют самострелами) использовались после этого еще не одно столетие. Представленный здесь экземпляр специалисты датируют концом XVI — началом XVII века. Он изготовлен в Саксонии (одно из немецких государств. — Авт.). Рядом с ним мы поместили специальный механизм для натягивания тетивы. Ведь сделать это за счет силы мышц крайне тяжело — тетива на данном типе самострела уж слишком тугая. Понятно, что из арбалета можно стрелять гораздо дальше и точнее, чем из лука. Но по скорострельности арбалет все же значительно уступает луку.

Арбалет конца XVI – начала XVII века и механизм для натяжения на нем тетивы

В соседней витрине мы разместили ружья европейского производства. Мое замечание о том, что здесь есть экземпляры оружия, которые являются произведениями искусства, в полной мере относится к одному из этих ружей — на его прикладе и цевье размещены накладки из кости, украшенные затейливыми орнаментами. Это ружье создано мастером из Саксонии в 1587 году.

Приклад и цевье на ружье, изготовленном мастером из Саксонии, покрыты костяными накладками, украшенными богатой резьбой

Приклад с резьбой на костяных накладках

Рядом мы поместили бандолет — короткое (вроде обреза) ружье из Европы. Такое оружие было чрезвычайно популярно среди украинских казаков в XVII веке.

Очень популярное в XVII веке у казаков короткоствольное ружье бандолет

— А турецкие ружья у них были в чести?

— Да, так называемые, янычарки. Мы представили здесь одно такое ружье. Я держала его в руках. Оно оказалась ужасно тяжелым. Но, видимо, янычарки отличались надежностью, точностью и большой дальностью боя. За это их и любили казаки.

Использовавшееся многими казаками ружье-янычарка и три турецких пистолета

— Здесь представлены знаменитые турецкие ятаганы?

— Да, целая коллекция. Ятаганы были оружием османской гвардии — янычар. Известно, что в Российской империи гвардия неоднократно участвовала в дворцовых переворотах. В Турции то же было и с янычарами. Чтобы их нейтрализовать, при одном из султанов ввели правило: в мирное время турецкие гвардейцы не имеют права носить сабли. Но им разрешили носить кинжалы длиной не более метра. Вот янычары и стали заказывать себе длиннющие ятаганы, которые мало чем отличались от сабель.

Елена Иванова: «Турецким гвардейцам – янычарам – запрещали в мирное время носить сабли, но разрешили кинжалы. Так они стали заказывать себе вот такие длиннющие ятаганы»

Посетители увидят на выставке интересную коллекцию оружия ирано-индийского региона: шлем, щит, сабли, боевые топоры, кинжалы. Холодное оружие из этого региона отличается тем, что его лезвия кривые, изогнуты дугой. Это объясняется особой манерой боя, которой придерживались воины Востока.

Кривые сабли из ирано-индийского региона

Боевой топор и кинжал из ирано-индийского региона Читайте также: Считавшиеся утраченными сокровища из Софийского и Успенского соборов Киева нашлись в Москве (фото)

Когда и как украинские сокровища были вывезены в Москву, ранее рассказал известный документалист Аким Галимов, создавший цикл фильмов «Україна. Повернення своєї історії».

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