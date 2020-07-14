Из США в Украину вернули украденную картину: почему процесс растянулся на 7 лет

Культура и искусство

Во вторник, 14 июля, в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко состоялась презентация картины французского художника Пьера Луи Гудро «Влюбленные», которая пропала во время Второй мировой войны и в течение 70 лет о ней ничего не было известно. На церемонии присутствовали министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, представители посольства США и Министерства внутренних дел Украины.

Человеком, сыгравшим ключевую роль в возвращении шедевра, стала заместитель директора музея Ханенко Елена Живкова. В 2013 году она обнаружила это полотно на сайте нью-йорского аукциона предметов искусства «Дойл» — картина выставлялась на торги. Украинская сторона заявила на нее права. Вскоре Живкова благодаря финансовой поддержке одного из меценатов получила возможность отправиться в США и исследовать раритет. Она нашла на нем отметки музея Ханенко. После этого не осталось сомнений в том, что это именно та картина, которую гитлеровцы вывезли (по сути украли) из оккупированного Киева. Однако на то, чтобы вернуть ее Украине понадобилось 7 лет. Почему так долго?

— Процесс признания судом США прав нашего музея на произведение Пьера Луи Гудро в значительной мере затормозило то, что в документах полотно числится под несколькими названиями, — заявила «ФАКТАМ» Елена Живкова. — К тому же его авторами считались разные художники. Расскажу по порядку.

После гибели известного киевского коллекционера Василия Щавинского (он погиб от рук грабителей — Авт.) его коллекция, согласно завещанию, была передана нашему музею в 1925 году. «Влюбленные» из этой коллекции. Тогда данное полотно было записано под названием «Семейный портрет», а его автором считался французский художник XVIII века Жан-Оноре Фрагон. Кстати, в XVIII веке супругов обнимающимися не изображали, а на этом полотне женщина обнимает молодого человека за шею, кокетливо на него смотрит. У профессора Сергея Гилярова, занимавшего должность заместителя директора нашего музея, возникли сомнения по поводу этого экспоната, и он отправил фотографии картины в Эрмитаж профессору Миллеру. Тот пришел к заключению, что это работа кисти другого французского живописца Пьера Луи Гудро. С тех пор Гудро признается ее автором. Название «Семейный портрет» поменяли: вначале на «Взгляд влюбленных», затем на «Влюбленные». Американский суд разобрался во всех этих нюансах и вынес вердикт вернуть полотно нашему музею. Кстати, в качестве одного из доказательств мы представили архивные снимки, на которых это произведение запечатлено в экспозиции нашего музея.

Особого внимания заслуживает сюжет картины. Не только супругов, но и влюбленных в XVIII веке не изображали так фривольно, как здесь. Скорее всего, автор показал блудного сына (героя библейской притчи) и женщину легкого поведения.

«Влюбленные» демонстрируются на выставке картин коллекционера Василия Щавинского, которые он завещал музею Ханенко

Отмечу, что до наших дней сохранилось мало произведений Пьера Луи Гудро. Дело в том, что он работал в Германии в городе Майнгайм. Там и находилась основная часть его работ. Во время Второй мировой войны этот город почти полностью разрушили. Были уничтожены и полотна Гудро. Его картину «Влюбленные» мы разместили на выставке произведений из коллекции Василия Щавинского, открывшейся в нашем музее.

Елена Живкова: «В качестве одного из доказательств, которые мы представили суду в США были архивные снимки, на которых картина «Влюбленные» запечатлена в экспозиции нашего нашего музея». Фото сайта https://artukraine.com.ua

Во время гитлеровской оккупации Киева из музея Ханенко исчезло около 26 произведений искусства. Картина «Влюбленные» стала четвертым раритетом, которое удалось вернуть.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Украину был возвращен старинный манускрипт, исчезнувший из Киева во время Второй мировой войны.

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