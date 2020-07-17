В честь павшего защитника Украины выпущена почтовая марка — первая в проекте «Герои не умирают»

«Укрпочта» выпустила марку с изображением уроженца города Черноморска (Одесская область) бойца 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Виталия Шума, погибшего 16 июля 2014 года во время проведения АТО на Донбассе. К сожалению, и спустя шесть лет оккупанты продолжают убивать наших воинов. Так, на днях, 13 июля 2020 года, на Донбассе погибли два бойца из подразделений Объединенных сил. А днем ранее пятеро украинских военнослужащих получили ранения, а еще один боец — боевую травму.

В июле 2014-го 24-летний старший солдат Шум в составе подразделения батальонной тактической группы принял неравный бой в приграничном с Россией селе Мариновка Шахтерского района Донецкой области. Его взвод попал в засаду боевиков в трех километрах от границы. Проводя разведку, колонна из трех БМП наткнулась в местной деревне на террористов, которые, нарушив государственную границу, заехали на территорию Украины. На стороне врага было значительное преимущество в живой силе и технике, но наши воины не колеблясь приняли бой. Несколько российских танков открыли шквальный огонь. В боевую машину украинских военных попал снаряд…

Факт гибели Виталия был подтвержден только в конце августа, а провести в последний путь своего земляка черноморцы смогли лишь 16 сентября 2014 года.

Ровно шесть лет спустя после гибели Виталия Шума в его родном Черноморске состоялись презентация и спецгашение почтовой марки с портретом героя — последнего прижизненного фото, сделанного на передовой за несколько дней до печального события.

Как отмечают люди, хорошо знавшие Виталия, именно этот фотоснимок наиболее точно передает настроение и атмосферу тех драматических дней. Боец в полной экипировке: бронежилет, каска, пулемет. Усталость, но твердость и мужество во взгляде. Таким он навечно запечатлен и останется в памяти поколений.

На церемонии присутствовали мать и отец Виталия — Екатерина Алексеевна и Александр Петрович, боевые побратимы, общественные активисты, представители Министерства по делам ветеранов и Укрпочты.

Отмечалось, что почтовая миниатюра с изображением украинского воина-патриота — первая в новом проекте марок «Герои не умирают». Инициаторы идеи — Татьяна Нестеренко и Татьяна Орлова.

«Мы признательны, благодарны и в вечном долгу перед всеми — родителями, женами, братьями и сестрами тех, кто потерял своих родных на этой войне. Мы должны сделать все для того, чтобы эти смерти не стали напрасными. Чтобы дети, оставшиеся без родителей, чувствовали заботу, чтобы никто не забывал, что война продолжается…» — отметила Татьяна Орлова.

Представитель Министерства по делам ветеранов Иван Чмиль сказал: «Это очень классный проект. Искренняя благодарность общественности за поддержку. Мы обязаны рассказывать о наших героях ежедневно, должны не дать забыть о них. Эти ребята не мечтали стать героями, они просто выполняли свой долг, они действительно до последнего держали свою марку».

В торжественной, а главное — в атмосфере неподдельной искренности прошла общепринятая (в особенности для филателистов) церемония спецгашения новой марки. Она стала еще одним напоминанием того, что память о наших защитниках живет в сердцах тех, для кого независимость и суверенитет Украины — не просто слова.

В самом Черноморске о Виталии Шуме напоминает улица его имени (бывшая Карла Маркса), а также мемориальная доска на доме, в котором он жил.

Виталию Шуму было всего 24 года

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о подвиге военнослужащего 24-й бригады ВСУ Тараса Матвеева, погибшего на Донбассе 10 июля 2020 года. В последние минуты жизни он успел спасти двоих побратимов. Посмертно офицеру Матвееву было присвоено звание Героя Украины.

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