Река превратилась в ручей: Белогорское водохранилище в Крыму может полностью высохнуть уже осенью

В Крыму стремительно мелеет Белогорское водохранилище. Если в мае экологи зафиксировали пересыхание верховий водоема, то сейчас полностью пересохла и срединная часть водохранилища.

Фото, опубликованные ресурсом Крым.Реалии, свидетельствуют, что пересохло не только водохранилище, но и ранее многоводная река Биюк-Карасу, питающая его.

Пересохшая река

Активист движения «Свободный Крым» из Белогорского района Решад Меметов сообщил журналистам, что на этой неделе военные проложили водовод из Тайганского водохранилища на Симферополь.

«То есть, заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Так что осенью имеем все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и рядом лежащее Тайганское водохранилище», — сообщил он журналистам.

Напомним, «острова» на Тайганском водохранилище начали появляться еще в конце зимы.



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