26.58 / 26.80 28.46 / 28.89
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Дно зарастает травой: в сети показали удручающие фото Тайганского водохранилища в Крыму

16:34 17 мая 2020
дно Тайганского водохранилища
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Прошедший 2019 год был в Украине самым теплым за всю 130-летнюю историю наблюдений, что, вместе с теплой зимой, привело к уменьшению воды в реках и озерах. Особенно усугубилась ситуация в оккупированном Крыму.

Питающее часть полуострова водой Тайганское водохранилище, на котором в марте стали появляться островки, к маю сильно обмелело. Огромная коса перерезала Тайганское водохранилище, поделив его практически пополам. А там, где в прошлом году была вода, сейчас — оголенное от воды дно, уже покрывающееся редкой травяной растительностью.

Вода в Тайганское водохранилище из водозаборного канала, идущего с соседнего Белогорского водохранилища тоже не поступает. Канал стоит сухой, пишет в блоге на «Крым Реалии» Зарема Сеитаблаева.

По ее словам, оккупационные власти Крыма утверждают, что общие ресурсы поверхностных и подземных источников Крыма достаточны для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, но признают, что на сельское хозяйство воды нет.

Блогер ссылается на крымчан из разных уголков полуострова, которые сообщают, что вода уходит из колодцев, высыхают ставки, пересыхают небольшие крымские речушки.

Эксперты считают, если Украина начнет подавать воду в оккупированный Крым, о чем в последнее время заговорили в президентской фракции «Слуга народа», это будет означать признание аннексии полуострова и отказ возвращать его под украинскую юрисдикцию.

326

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Юрий Зиссер

Умер основатель крупнейшего новостного портала Беларуси Юрий Зиссер

Сергей Мясоедов

Известный украинский баскетболист впал в кому

Ведущий эпидемиолог Китая признал, что власти скрывали масштаб вспышки коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая признал, что власти скрывали масштаб вспышки коронавируса

Прогноз погоды

Дожди, грозы и штормовой ветер: синоптик дала прогноз погоды на 18 мая

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер