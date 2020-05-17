Дно зарастает травой: в сети показали удручающие фото Тайганского водохранилища в Крыму

Украина

Прошедший 2019 год был в Украине самым теплым за всю 130-летнюю историю наблюдений, что, вместе с теплой зимой, привело к уменьшению воды в реках и озерах. Особенно усугубилась ситуация в оккупированном Крыму.

Питающее часть полуострова водой Тайганское водохранилище, на котором в марте стали появляться островки, к маю сильно обмелело. Огромная коса перерезала Тайганское водохранилище, поделив его практически пополам. А там, где в прошлом году была вода, сейчас — оголенное от воды дно, уже покрывающееся редкой травяной растительностью.

Вода в Тайганское водохранилище из водозаборного канала, идущего с соседнего Белогорского водохранилища тоже не поступает. Канал стоит сухой, пишет в блоге на «Крым Реалии» Зарема Сеитаблаева.

По ее словам, оккупационные власти Крыма утверждают, что общие ресурсы поверхностных и подземных источников Крыма достаточны для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, но признают, что на сельское хозяйство воды нет.

Блогер ссылается на крымчан из разных уголков полуострова, которые сообщают, что вода уходит из колодцев, высыхают ставки, пересыхают небольшие крымские речушки.

Эксперты считают, если Украина начнет подавать воду в оккупированный Крым, о чем в последнее время заговорили в президентской фракции «Слуга народа», это будет означать признание аннексии полуострова и отказ возвращать его под украинскую юрисдикцию.

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