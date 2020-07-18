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Труп в ковре на харьковской улице: полиция не обнаружила криминала
Полиция Харькова установила личность человека, чей труп был найден завернутым в ковер возле гаража по проспекту Маршала Рыбалко.
Как выяснилось, 40-летний харьковчанин еще 12 июля пришел в гости к 46-летнему знакомому. Через какое-то время хозяин покинул свою квартиру, а когда вернулся, то нашел знакомого без признаков жизни. Испугавшись обвинения в убийстве, он завернул тело друга в ковер и вынес к близлежащим гаражам.
Судмедэксперты уже установили, что смерть гражданина наступила от острого нарушения кровообращения.
Таким образом, следователи изменили дополнительную отметку в уголовном производстве, открытом по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство») с «очевидного убийства» на «естественную смерть».
Напомним, в апреле в Харькове задержали Татьяну Пьянову, которая несла в пакете отрезанную голову собственной дочери. И хотя соседи не верят в виновность задержанной, она остается под стражей.
Фото Полиции Харькова501
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!