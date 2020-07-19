Стало известно о задержании подозреваемого в умышленном поджоге собора в Нанте

Во Франции полиция задержала подозреваемого в умышленном поджоге Кафедрального собора святых Петра и Павла в Нанте — 39-летнего мигранта из Руанды.

Как сообщает Le Figaro, на данный момент прокуратура просит пока не делать выводов о его виновности, однако, в субботу, 18 июля, задержанного поместили под стражу. Прокурор Нанта Пьер Сеннес объяснил задержание несоответствием в его графике перемещений в день поджога.

Ресурс RTL сообщает, что задержанный был волонтером в епархии, и мог поджогом собора «выразить гнев» по поводу истечения своего вида на жительство.

Напомним, собор Нанта является крупнейшей готической церковью исторической Бретани и одной из крупнейших во всей Франции. Он всего на шесть метров ниже знаменитого Собора Парижской Богоматери, сгоревшего в апреле 2019 года, а по высоте нефа под сводами превосходит его.

«ФАКТЫ» публиковали фото и видео пожара в соборе.



20

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter